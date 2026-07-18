Во Франции из-за жары этим летом уже погибли почти 3000 человек: вдвое больше, чем ожидалось

В этом году во Франции во время июньской жары погибли почти 3000 человек, что вдвое превысило ожидаемое число смертей. Больше всего от аномальной жары пострадал регион Иль-де-Франс, где смертность превысила норму более чем на 62%.

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82,4% случаев пришлось на людей старше 65 лет. Об этом сообщило издание Le Monde.

Что известно

Такие данные зафиксированы в отчете Агентства общественного здравоохранения Франции за июнь.

"Очень высокая избыточная смертность наблюдалась в Иль-де-Франс [с 22 по 28 июня] в условиях жары", — подытожило агентство здравоохранения в своем отчете и отметило, что разница между ожидаемым числом смертей и фактически зарегистрированным числом составляет 1565 смертей.

В начале июля Служба здравоохранения Франции подготовила предварительный анализ избыточной смертности во время этой жары. Согласно результатам отчета , число смертей по всей Франции увеличилось более чем на 2000, что составляет рост примерно на 30% по стране, но более 62% в регионе Иль-де-Франс.

Однако эти оценки могут быть неточными, поскольку учитывались только электронные свидетельства о смерти, к тому же сравнение проводилось с предыдущей аномальной неделей, а не с обычной ситуацией.

В пятницу был опубликован новый отчет, в котором учитывались все факторы, в том числе и бумажные свидетельства о смерти. Согласно этой информации, рост уже составляет не около двух третей, а более чем вдвое превышает нормальный уровень смертности.

По данным агентства, смерти, связанные с жарой, не ограничиваются лишь непосредственными фактами перегрева — обезвоживанием, гипертермией — некоторые последствия проявляются лишь через несколько дней.

Что предшествовало

Напомним, из-за аномальной жары во Франции ввели "сухой закон", касающийся запрета на продажу алкогольных напитков во время празднования фестиваля Fête de la Musique. Это ежегодный масштабный национальный музыкальный фестиваль, который собирает миллионы людей на улицах Франции. На тот момент, 21 июня, на юго-западе страны, в районе Парижа и Бургундии, наблюдалась температура до 40 градусов, а в некоторых районах жара была еще сильнее — с показателями до +43 градусов.

На фоне большого числа смертей из-за аномальной жары в июне во Франции партия "Зеленых" в парламенте страны объявила, что инициирует вотум недоверия правительству страны и его главе Себастьяну Лекорню из-за того, что власти республики "не справились" с последствиями проблемы. В целом в парламенте и премьер-министр, и вся его команда "подверглись жесткой критике" со стороны законодателей. Среди прочего, правительство критиковали за то, что по состоянию на 1 июля неизвестно точное количество погибших.

Так, лидер партии "Зелёных" во французском парламенте Сириэль Шателен заявила, что именно правительство Лекорню несёт определённую ответственность за эти смерти.

Из-за аномальной жары 12 июля во Франции в срочном порядке остановили три ядерных реактора. Остальные работают на пониженной мощности. Отмечается, что решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого экосистемам теплом воды, сбрасываемой электростанциями.

Электростанции, имеющие критически важное значение для производства электроэнергии в стране, используют речную воду для охлаждения своих реакторов, которая нагревается и затем сбрасывается обратно в реку.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтоаномальная жара , охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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