ВМС США потопили "плавучую заправку" эквадорского наркокартеля. Видео

Вчера, 2 сентября, ВМС и Корпус морской пехоты США при участии властей Эквадора перехватили в международных водах восточной части Тихого океана судно, которое использовалось в качестве плавучей заправочной станции для незаконной морской перевозки наркотиков. После досмотра и очистки судна американские военные затопили его.

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Об операции сообщило Южное командование США (SOUTHCOM). По данным американской стороны, разведка подтвердила, что судно поддерживало деятельность Los Choneros – эквадорского наркокартеля, который США называют насильственной наркотеррористической организацией.

Операция в океане

Американские морские пехотинцы и моряки действовали с десантного корабля USS San Antonio (LPD 17). Они перехватили судно, высадились на него, провели обыск и осмотр без инцидентов.

Людей, снятых с судна, безопасно передали эквадорским властям. После завершения проверки американские военные затопили плавучую заправочную станцию.

В SOUTHCOM заявили, что операция позволила перекрыть важное звено логистической цепочки наркоторговцев.

Заявление командования

Командующий Южным командованием США генерал Фрэнсис Л. Донован заявил, что американские силы намерены уничтожать логистические сети, которые используют наркотеррористические организации.

"Мы принимаем решительные меры, чтобы ликвидировать и уничтожить сложные логистические сети, которые наркотеррористы используют для перевозки наркотиков и распространения насилия по всему Западному полушарию", — заявил Донован.

По его словам, операция продемонстрировала возможности Joint Task Force Western Hemisphere (Объединенной оперативной группы Западного полушария), которая продолжает действовать в регионе против сетей наркоторговли.

Что известно

Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что операция была проведена в координации и сотрудничестве с правительством Эквадора. Она стала частью деятельности Americas Counter Cartel Coalition (A3C) и Joint Task Force Western Hemisphere.

Американское командование отметило, что целью таких операций является разрушение логистической инфраструктуры наркотеррористических сетей в Западном полушарии.

По информации SOUTHCOM, именно затопленное судно выполняло функцию плавучей заправочной станции, обеспечивая незаконные операции по перевозке наркотиков по морю в международных водах.

Напомним, правоохранительные органы Украины и Болгарии раскрыли международную сеть по контрабанде психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашей страны и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный канал контрабанды тяжелых наркотиков, поступавших в страну из Европы. По данным следствия, преступная деятельность приносила ее организаторам от 15 до 20 миллионов гривен ежемесячно.

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