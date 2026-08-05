Товар маскировали под "автохимию": ликвидирована международная сеть сбыта наркотиков, в полиции раскрыли подробности. Фото

Правоохранительные органы Украины и Болгарии раскрыли международную сеть по контрабанде психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашей страны и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

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Незаконный груз фигуранты маскировали под "автохимию" и отправляли через международные логистические сети. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

"СБУ совместно с правоохранительными органами Республики Болгарии и при содействии Национальной полиции ликвидировала транснациональный канал контрабанды тяжелых психотропных веществ в Украину и Евросоюз", – говорится в сообщении.

Как отмечается, организатора масштабного наркотрафика, который руководил сетью из 14 подпольных лабораторий по производству альфа-PVP, мефедрона, амфетамина и прекурсоров в Украине и странах ЕС, задержали в Болгарии.

Подробности дела

По данным СБУ, фигурантом оказался житель Киевской области с пророссийскими взглядами, который наладил контрабанду прекурсоров и работу разветвленной сети нарколабораторий.

В схему он вовлек не менее 30 сообщников, а для нелегального ввоза сырья использовал частных перевозчиков и водителей логистических компаний. Одно такое подпольное производство ежемесячно выпускало более 50 килограммов психотропных веществ стоимостью свыше 2 миллионов гривен.

"Дельцы маскировали "товар" под автохимию, а затем договаривались с водителями международных рейсов о перевозке якобы коммерческих отправлений. После получения прекурсоров в Украине "продукция" направлялась в подпольные цеха для производства готовых психотропных веществ на продажу. По аналогичной "схеме" осуществлялись оптовые поставки опасных веществ на территории Евросоюза", – говорится в сообщении.

В ходе международной спецоперации правоохранители, помимо организатора схемы, задержали еще шестерых участников группировки в Киевской и Черновицкой областях. В ходе обысков было изъято почти 150 килограммов прекурсоров, оборудование для изготовления и фасовки психотропных веществ, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Всем задержанным уже предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Кроме того, следствие готовит дополнительную квалификацию их действий по статье о создании и участии в преступной организации.

"В настоящее время решается вопрос о дальнейшей экстрадиции организатора группировки на территорию Украины. Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается международное расследование с целью привлечения к ответственности всех участников наркобизнеса", — отмечается в сообщении.

Комментарий Небитова

Заместитель главы Нацпола – начальник криминальной полиции Андрей Небитов также отреагировал на раскрытие международной сети контрабанды психотропных веществ, подчеркнув, что успешное проведение международной спецоперации стало возможным благодаря слаженному взаимодействию оперативников подразделений по борьбе с наркопреступностью, Департамента по борьбе с наркопреступностью, других профильных подразделений Нацполиции, СБУ и правоохранительных органов Болгарии.

"Это пример того, как криминальная полиция реализует стратегию полной деструкции преступных сетей от производственных мощностей до конечных точек сбыта", – написал он.

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

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