УкраїнськаУКР
русскийРУС

Товар маскировали под "автохимию": ликвидирована международная сеть сбыта наркотиков, в полиции раскрыли подробности. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
4 минуты
333
Организатора наркотрафика задержали в Болгарии
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Правоохранительные органы Украины и Болгарии раскрыли международную сеть по контрабанде психотропных веществ, которая поставляла опасные вещества на территорию нашей страны и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

Незаконный груз фигуранты маскировали под "автохимию" и отправляли через международные логистические сети. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

"СБУ совместно с правоохранительными органами Республики Болгарии и при содействии Национальной полиции ликвидировала транснациональный канал контрабанды тяжелых психотропных веществ в Украину и Евросоюз", – говорится в сообщении.

Как отмечается, организатора масштабного наркотрафика, который руководил сетью из 14 подпольных лабораторий по производству альфа-PVP, мефедрона, амфетамина и прекурсоров в Украине и странах ЕС, задержали в Болгарии.

Фигурантом оказался житель Киевской области.
Продолжается международное расследование.

Подробности дела

По данным СБУ, фигурантом оказался житель Киевской области с пророссийскими взглядами, который наладил контрабанду прекурсоров и работу разветвленной сети нарколабораторий.

В схему он вовлек не менее 30 сообщников, а для нелегального ввоза сырья использовал частных перевозчиков и водителей логистических компаний. Одно такое подпольное производство ежемесячно выпускало более 50 килограммов психотропных веществ стоимостью свыше 2 миллионов гривен.

"Дельцы маскировали "товар" под автохимию, а затем договаривались с водителями международных рейсов о перевозке якобы коммерческих отправлений. После получения прекурсоров в Украине "продукция" направлялась в подпольные цеха для производства готовых психотропных веществ на продажу. По аналогичной "схеме" осуществлялись оптовые поставки опасных веществ на территории Евросоюза", – говорится в сообщении.

Фигурантом оказался житель Киевской области.
Продолжается международное расследование.

В ходе международной спецоперации правоохранители, помимо организатора схемы, задержали еще шестерых участников группировки в Киевской и Черновицкой областях. В ходе обысков было изъято почти 150 килограммов прекурсоров, оборудование для изготовления и фасовки психотропных веществ, а также мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Фигурантом оказался житель Киевской области.
Мошенники маскировали «товар» под автохимию.

Всем задержанным уже предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Кроме того, следствие готовит дополнительную квалификацию их действий по статье о создании и участии в преступной организации.

"В настоящее время решается вопрос о дальнейшей экстрадиции организатора группировки на территорию Украины. Злоумышленникам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается международное расследование с целью привлечения к ответственности всех участников наркобизнеса", — отмечается в сообщении.

Продолжается международное расследование.
Фигурантом оказался житель Киевской области.
Продолжается международное расследование.

Комментарий Небитова

Заместитель главы Нацпола – начальник криминальной полиции Андрей Небитов также отреагировал на раскрытие международной сети контрабанды психотропных веществ, подчеркнув, что успешное проведение международной спецоперации стало возможным благодаря слаженному взаимодействию оперативников подразделений по борьбе с наркопреступностью, Департамента по борьбе с наркопреступностью, других профильных подразделений Нацполиции, СБУ и правоохранительных органов Болгарии.

"Это пример того, как криминальная полиция реализует стратегию полной деструкции преступных сетей от производственных мощностей до конечных точек сбыта", – написал он.

Пост.

Как писал OBOZ.UA, ранее правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина – изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцатовские".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинанаркотрафикНациональная полиция УкраиныСлужба безопасности Украины (СБУ)наркотикиконтрабанда
Редакционная политика