Влияние Ирана в Ормузском проливе ослабевает из-за экономического давления со стороны США — Reuters

Спустя шесть месяцев после конфликта, который всколыхнул рынки и поставил страны Персидского залива на грань более широкой войны, США развернули масштабную экономическую кампанию против Ирана. Вашингтон рассчитывает, что блокада и более жесткие санкции ослабят позиции Тегерана в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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Как пишет Reuters, американские и региональные чиновники считают, что экономическое давление может заставить Иран согласиться на свободный проход судов через пролив. В то же время источники агентства отмечают, что пока неизвестно, согласится ли Тегеран на уступки.

Агентство Reuters сообщает, что после многих лет жизни под санкциями Иран столкнулся с одним из самых жестких экономических давлений в своей истории. По словам иранских собеседников и региональных источников агентства, морская блокада США и новые санкции ограничивают экспорт нефти, доступ к иностранной валюте и возможности страны пользоваться международными финансовыми сетями.

Баланс меняется

Американская кампания основана на расчете, что Иран понесет большие экономические потери, чем может нанести своими действиями другим странам. Попытки ограничить экспорт нефти сократили государственные доходы Тегерана, тогда как препятствование судоходству через Ормузский пролив не вызвало того глобального экономического потрясения, на которое, по данным Reuters, рассчитывал Иран.

Энергетические рынки адаптировались, а альтернативные источники поставок продолжили работать. Это, по оценке собеседников агентства, ограничило возможности Тегерана оказывать экономическое давление на регион и другие страны.

Иранский аналитик Араш Азизи заявил Reuters, что баланс сил в определенной степени сместился не в пользу Ирана.

"Баланс сил немного сместился в ущерб Ирану", — сказал он.

По его словам, Тегеран теряет часть рычагов влияния на ситуацию в Ормузском проливе, поскольку не смог полностью его перекрыть. Азизи также отметил, что американская морская блокада существенно сказывается на Иране.

Аналитик добавил, что Тегеран ожидал более серьезных последствий для мировой экономики из-за нарушения судоходства в проливе. Иран рассчитывал, что это заставит Вашингтон вернуться за стол переговоров, однако этого, по словам Азизи, не произошло.

Экономическое испытание

Три высокопоставленных иранских источника сообщили Reuters, что кампания Вашингтона становится все более сложной для Тегерана. Последние ограничения существенно сузили возможности Ирана получать иностранную валюту, импортировать товары и пользоваться международными финансовыми механизмами.

Руководство страны также опасается ухудшения экономической ситуации. Среди проблем источники назвали рост цен, ослабление торговли и давление на доходы населения.

Особое беспокойство вызывает возможный дефицит важных импортных товаров, в частности топлива и пшеницы.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал американскую стратегию "двойным ударом", сочетающим блокаду и, по его словам, "самые жесткие санкции в истории".

"Это сработает в Иране, и мы разрушим этот режим", — заявил Бессент в интервью CNBC.

Часть американских, израильских и региональных чиновников считает, что экономические трудности могут иметь внутриполитические последствия для Ирана. Они допускают, что усиление экономического давления способно вызвать новые протесты и усугубить разногласия в руководстве страны.

В то же время другие собеседники Reuters сомневаются, что экономическое и военное давление обязательно приведет к политическим изменениям. Они напоминают о предыдущих попытках ослабить Исламскую Республику и о способности иранских властей подавлять внутренние протесты.

Ставка на выдержку

Бывший американский переговорщик Деннис Росс заявил, что Вашингтон может воспринимать экономические трудности Ирана как однозначный признак стратегического успеха, хотя ситуация сложнее.

По его словам, Тегеран, как и прежде, стремится продемонстрировать способность контролировать ситуацию в Ормузском проливе. В то же время Иран, похоже, регулирует применение силы, сохраняя возможность дальнейшей эскалации.

Росс предположил, что Корпус стражей исламской революции может считать, что Иран способен выдержать экономическое давление дольше, чем Вашингтон готов его поддерживать.

"Иранцы постоянно удивляли нас своей стойкостью", — сказал он.

По мнению Росса, одни лишь экономическое и военное давление вряд ли заставят Тегеран отказаться от своих требований. Представители жесткого крыла иранской власти могут рассчитывать пережить нынешний период и в конечном итоге достичь своих целей.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Бурджу Озчелик также заявила, что устойчивость Ирана будет зависеть не только от способности государства противостоять экономическим трудностям, но и от готовности общества их терпеть.

Она отметила, что экономическое давление повышает риск массовых беспорядков. Однако, по её словам, в настоящее время на часть населения оказывают влияние военная ситуация, иностранное военное вмешательство и гибель мирных жителей.

В результате противостояние между США и Ираном остается сложным. Экономическое давление усиливается, но Тегеран пока не демонстрирует готовности отказаться от требований об ослаблении санкций, доступе к замороженным активам и признании его роли в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

В то же время региональные источники Reuters сообщили, что посредники и Иран обсуждают новую формулу урегулирования ситуации.

Одним из возможных путей к соглашению Росс назвал вопрос платежей за судоходство через Ормузский пролив. По его словам, Иран мог бы отказаться от требований об отдельном сборе за проход судов, сохранив право взимать плату за законные навигационные, безопасности или экологические услуги.

По мнению бывшего переговорщика, такая договоренность могла бы позволить обеим сторонам представить соглашение как собственный результат. Она также дала бы Тегерану возможность отступить от части требований без прямого признания уступки.

"Если бы можно было объявить, что пролив вновь открыт, я думаю, Трамп заключил бы соглашение", — сказал Росс.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявил, что США взяли Иран под контроль, сравнив ситуацию там с Венесуэлой.

Также Трамп убежден, что война против Ирана стала "огромным успехом" его администрации, поскольку США, по его словам, "не дали Ирану получить ядерное оружие"

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