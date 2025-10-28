Власти Грузии хотят запретить три крупнейшие оппозиционные партии: в чем их обвиняют

Правящая партия "Грузинская мечта" требует запретить три крупнейшие оппозиционные партии в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". Уже подана конституционная жалоба с требованием признать неконституционными эти политические силы.

Об этом сообщил представитель грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет "Эхо Кавказа". По его словам, доказательства подтверждают, что соответствующие политические партии практически в непрерывном режиме отвергают как внутреннюю, так и внешнеполитическую легитимность действующего правительства и правящей партии, а следовательно – и их конституционность.

"Тем самым эти партии признают, что одна из сторон – или они, или правящая партия – неизбежно должна быть признана неконституционной. В нашей жалобе представлены доказательства того, что именно эти политические силы руководствуются неконституционными целями", – заявил Папуашвили.

При этом представитель парламента Грузии заявил, что пока нет необходимости запрещать такие партии, как "Дроа", "Горькие – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", "Федералисты" и "Республиканская партия". Однако Папуашвили добавил, что вопрос о признании их неконституционными может быть поднят позже, если эти партии "приобретут существенное влияние на политический процесс".

Что известно о партиях, которые "Грузинская мечта" хочет запретить

Партию "Единое национальное движение" основал бывший президент Михеил Саакашвили, "Коалицию за перемены" – бывшие члены его команды Ника Гварамия и Ника Мелия, "Сильную Грузию – Лело" – бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапариддзе.

По данным ЦИК, на парламентских выборах 2024 года избирательный порог преодолели четыре партии. Три из них бойкотируют работу парламента, считая результаты выборов сфальсифицированными.

"Грузинская мечта" не подала жалобу в Конституционный суд только против одной – партии "Гахария – за Грузию", которая 28 октября начала парламентскую деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 4 октября, Грузию снова охватили массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Оппозиция призвала бойкотировать выборы в органы местного самоуправления: в этот день в стране выбирали мэров городов и депутатов местных советов.

Предыдущие массовые митинги прошли в Грузии 13 сентября. В Тбилисина на улицы вышли сотни людей, выступающих за европейский курс развития страны. Они призвали к защите безвизового режима с Европейским Союзом.

