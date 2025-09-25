Венгерские истребители Gripen перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем. Фото

Сегодня над Балтийским морем венгерские истребители Gripen поднялись на перехват пяти российских военных самолетов. Инцидент произошел недалеко от воздушного пространства Латвии. Самолеты страны-агрессора пролетели в составе трех МиГ-31, а также Су-30 и Су-35.

По данным Командования воздушных сил НАТО, именно с авиабазы Шяуляй были подняты два венгерских самолета для перехвата. В сообщении отмечается, что таким образом Будапешт подтвердил свою приверженность совместной обороне стран Балтии.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", – подчеркнули в штабе.

Реакции европейских лидеров

На фоне постоянных провокаций со стороны России звучат все более жесткие заявления. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова применить силу против российских самолетов в случае нарушения границ. Газета Aftonbladet процитировала его слова о намерении сбивать такие воздушные цели.

Другую позицию высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он не поддержал призывы Дональда Трампа к сбиванию российских самолетов, однако призвал НАТО "повысить уровень ответа" на новые провокации Москвы. Свое мнение Макрон высказал во время дебатов в Генассамблее ООН, пишет Le Figaro.

Позиция соседних государств

Польша готовится внести изменения в свое законодательство, которые позволят военным сбивать российские беспилотники на территории Украины без согласия НАТО или ЕС. Издание Euractiv отмечает, что правительство в Варшаве планирует рассмотреть проект по ускоренной процедуре.

В то же время Bloomberg сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что страны НАТО в частном порядке уже предупредили Кремль: в случае нарушения воздушного пространства Альянса российские самолеты могут быть сбиты.

Тем временем во Франции над военным объектом в Мурмелон-ле-Гран были зафиксированы неизвестные беспилотники. Как уточняет Radio France Internationale, речь шла о небольших аппаратах, не имевших признаков использования военными. На данный момент нет доказательств, что инцидент был связан с действиями иностранных государств.

Провокации России

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут. В НАТО отреагировали поднятием в воздух итальянских F-35 (они базируются на авиабазе "Эмари" в Эстонии в рамках операции "Восточный страж"). Свои самолеты быстрого реагирования поднимали также Швеция и Финляндия.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ для вручения дипломатической ноты. Кроме того, как заявил премьер-министр Кристен Михал, правительство запросило консультации с союзниками в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

Это уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами Российской Федерации в этом году. И далеко не первое вторжение на территорию стран-членов НАТО.

В ночь на 10 сентября польские военные сбили российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть из них зашла со стороны Беларуси.

Для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан. Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО.

А уже через два дня, 13 сентября, российский беспилотник углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и находился в ее воздушном пространстве около 50 минут. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за четыре дня.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

Как писал OBOZ.UA, во время выступления в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, заявив, что Варшава не позволит нарушать безопасность стран НАТО и готова действовать в случае повторных атак. Политик отметил, что действия Кремля угрожают разжиганием новой мировой войны.

