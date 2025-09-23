В Швеции заявили, что готовы сбивать российские самолеты в случае нарушения границ

На фоне регулярных российских провокаций на восточном фланге НАТО страны Альянса пригрозили стране-агрессору решительными действиями. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова применить силу против российской армии.

По его словам, Швеция намерена сбивать российские самолеты в случае нарушения границ. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

Москва получила предупреждение

Министр обороны Швеция констатировал, что ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство другого государства. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Швеция имеет право защищать своё воздушное пространство и при необходимости будет применять силу.

Йонсон отметил, что его страна руководствуется законодательным актом, который регулирует взаимодействие Швеции с иностранными государствами и международными организациями в кризисных ситуациях.

"В так называемом регламенте IKFN правительство дало Вооружённым силам инструкции о том, как обращаться с нарушившими правила воздушными судами. Это включает право при необходимости применять вооружённую силу, с предварительным предупреждением или без него", – сказал министр обороны.

Что предшествовало

За последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство стран НАТО, что вызвало обеспокоенность и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом.

В НАТО осудили действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы.

Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга. В целом эти инциденты рассматриваются как преднамеренные действия России, направленные на проверку реакции НАТО и демонстрацию своих возможностей в непосредственной близости от границ Альянса.

Напомним, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия усилила угрозы в адрес Финляндии. В заявлениях, выглядящих как скоординированная кампания, аналитики увидели тревожные звоночки. Кремль, усиливший информационное давление на Хельсинки, использует риторику, которая предшествовала началу полномасштабного вторжения в Украину.

