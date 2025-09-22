'Мы не дадим себя запугать': Сикорский в ООН предупредил Россию о последствиях воздушных атак на Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Совете Безопасности ООН с резким предупреждением в адрес России. Он заявил, что Варшава не позволит нарушать безопасность стран НАТО и готова действовать в случае повторных атак. Заседание состоялось в понедельник в Нью-Йорке.

Видео дня

Об этом сообщил собственный корреспондент агентства "Укринформ". По словам Сикорского, если российские самолеты или ракеты снова пересекут воздушное пространство НАТО, а обломки упадут на территорию Альянса,"Москве не стоит приходить в ООН и жаловаться". Министр подчеркнул, что Польша и союзники не поддадутся давлению.

Позиция Варшавы

Глава МИД Польши осудил действия Кремля, которые, по его мнению, угрожают разжиганием новой мировой войны. Он напомнил, что в день вторжения российских самолетов в воздушное пространство Эстонии два истребителя РФ приблизились к польской буровой платформе в Балтийском море. Если это было случайностью, отметил он, Москва должна была бы признать ошибку и извиниться.

"У меня только одна просьба к российскому правительству: если еще одна ракета или самолет войдут в наше пространство без разрешения – намеренно или по ошибке – и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены", – заявил Сикорский.

Оценка угрозы

Сикорский заявил, что серия таких инцидентов вместе с усилением атак на Украину выглядит как продолжение гибридной войны. Он упомянул убийства политиков и журналистов, кибератаки, шпионаж и дезинформацию, к которым Россия прибегала годами. Министр призвал Совет Безопасности поддержать Эстонию, Польшу и другие страны, сталкивающиеся с угрозами со стороны Кремля.

Обращаясь к представителям РФ, Сикорский сказал, что "эпоха империй закончилась" и попытки восстановить российскую империю обречены. Он сравнил нынешнюю агрессию Москвы с событиями, приведшими к Первой и Второй мировым войнам, а также к холодной войне. По его словам, авантюризм Кремля может иметь катастрофические последствия для всей Европы.

"Мы знаем, что вам наплевать на международное право, и вы не способны жить в мире с соседями. [...] Безумный национализм содержит жажду доминирования, которая не прекратится, пока Москва не осознает, что эпоха империй закончилась и российская империя никогда не будет восстановлена", – подчеркнул Радослав Сикорский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча заявил, что серия последних инцидентов с российскими провокациями в воздушном пространстве стран Запада отражает высокий уровень напряженности и повышает риски безопасности. Такое поведение россиян недопустимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!