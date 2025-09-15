Второе вторжение в воздушное пространство НАТО за четыре дня: в ISW указали на нюанс с российским дроном в Румынии

В ночь на 13 сентября в Румынии поднимали в небо истребители из-за российского дрона над страной. Этот инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за последние четыре дня.

Системность подобных действий со стороны РФ свидетельствует о том, что они не случайны и имеют конкретную цель. Какую именно – оценили аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно о новой российской провокации

Новый случай нарушения Россией воздушного пространства НАТО зафиксирован в ночь на 13 сентября: на этот раз БпЛА государства-агрессора залетел в Румынию.

Инцидент подтвердил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну. Он сообщил, что румынские войска подняли в воздух два истребителя F-16 с 86-й авиабазы вблизи Фетешти после того, как румынский радар обнаружил российский беспилотник в воздушном пространстве страны в 18:23 по местному времени.

Моштяну добавил, что Румыния почти каждую неделю сталкивается с "провокациями со стороны России".

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что F-16 отслеживали беспилотник, пока он не покинул воздушное пространство Румынии, не причинив вреда или жертв. Над страной российский дрон летал около 50 минут.

Цою также добавила, что два союзных немецких истребителя Eurofighter были готовы помочь румынским силам, осудила атаку как "неприемлемую и безрассудную" и заявила, что Румыния примет необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

Отреагировал на нарушение российским дроном воздушного пространства Румынии и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что траектории полета российских беспилотников "всегда рассчитываются", поэтому этот БпЛА попал в воздушное пространство Румынии не случайно, не из-за ошибки или действий командиров низшего уровня.

Аналитики подчеркнули, что это уже второе вторжение России в воздушное пространство НАТО в течение четырех дней. Однако за все время полномасштабной агрессии РФ против Украины только в Румынию российские дроны залетали по меньшей мере 11 раз, утверждают в МО страны. Кроме того, в румынском оборонном ведомстве насчитали около 50 дроновых ударов вблизи границы между Украиной и Румынией с февраля 2022 года. В 30 случаях обломки российских БпЛА упали на румынскую землю.

Российские дроны над Польшей

За несколько дней до появления российского дрона в небе Румынии, Россия демонстративно нарушила воздушное пространство Польши. В ночь на 10 сентября над территорией страны фиксировались около 20 российских БпЛА.

Следствием этой провокации стало разрешение НАТО от официальной Варшавы на развертывание подкрепления на территории Польши в рамках операции "Восточный страж": указ, разрешающий развертывание дополнительного контингента в Польше, президент страны Кароль Навроцкий подписал 14 сентября.

О начале операции "Восточный страж" в НАТО объявили 12 сентября. Ее целью заявлено усиление восточного фланга Альянса – включая Польшу – после вторжения российских беспилотников и нарушения воздушного пространства НАТО.

Во время российской атаки в ночь на 13 сентября на территории Польши, как и в Румынии, в воздух поднимали самолеты польской армии и стран-союзниц по НАТО. А наземные системы противовоздушной обороны Польши снова находились в наивысшей возможной готовности, чтобы отвечать на возможные удары российских беспилотников по приграничным районам Украины в ночь с 13 на 14 сентября.

Россия продолжает уклоняться от ответственности за нарушение воздушного пространства стран НАТО в последние дни и преуменьшает реакцию государств-членов Альянса на вторжение своих дронов. А вот в самом НАТО и в правительствах государств-членов последние инциденты осуждают. И там мало кто сомневается в том, что эти вторжения были преднамеренными. Уверены в этом и аналитики.

"ISW продолжает считать, что Россия, вероятно, пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение дронов в надежде применить полученный опыт в возможных будущих конфликтах с Альянсом", – резюмировали в Институте изучения войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW указали на нюанс с учениями "Запад-2025". В отличие от предыдущих учений, на этот раз в них задействовано значительно меньше войск.

При этом непосредственно в начале учений в Беларуси и РФ смягчили риторику в отношении Запада, несколько отойдя от недавних открытых угроз. Изменение тональности заявлений, по мнению аналитиков, связано с последними событиями, усилившими конфронтацию "Союзного государства" с Североатлантическим альянсом".

