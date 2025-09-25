Польша может позволить своим войскам сбивать российские дроны над Украиной без предварительного согласия НАТО или ЕС – СМИ

Польша может разрешить своим военнослужащим сбивать российские беспилотники на территории Украины без предварительного согласия НАТО или Европейского Союза. Соответствующие изменения Варшава готовится вести в свой закон о военном развертывании за рубежом.

Видео дня

Об этом сообщает Euractiv. Ожидается, что поданный в июне проект минобороны будет рассмотрен по ускоренной процедуре.

Что известно

Известно, что изначально закон предоставлял президенту право разрешать развертывание войск по запросу правительства в случаях вооруженного конфликта, миротворческих миссий, борьбы с терроризмом или эвакуации.

Однако в 2022 году, за день до начала полномасштабного вторжения РФ, правительство ПиС ("Право и справедливость") внесло изменения, которые обязали получать согласие НАТО, ЕС и страны, на территории которой будут действовать польские войска.

Впоследствии комиссия по расследованию российского влияния раскритиковала эту норму, указав, что она фактически лишила Варшаву возможности самостоятельно реагировать даже на пересечение границы дронами со стороны Украины или Беларуси.

"Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости в реагировании на угрозы", – указано в статье.

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна как член НАТО готова реагировать на нарушение своего воздушного пространства самолетами РФ. По его словам, Варшава без колебаний будет сбивать самолеты и другие объекты, если они явно пересекут польскую территорию и будут представлять угрозу.

Как писал OBOZ.UA, во время выступления в Совете Безопасности ООН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, заявив, что Варшава не позволит нарушать безопасность стран НАТО и готова действовать в случае повторных атак. Политик подчеркнул, что действия Кремля грозят разжиганием новой мировой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!