США перехватили и конфисковали подсанкционный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы – Bloomberg

Вооруженные силы США захватили находящийся под санкциями нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Для Каракаса это означает эскалацию и потенциальные осложнения с экспортом нефтепродуктов, поскольку есть риск, что другие перевозчики будут остерегаться аналогичных "ответов" Вашингтона.

Видео дня

На брифинге в среду, 10 ноября, американский президент Дональд Трамп подтвердил операцию. Он намекнул, что это еще не все.

"Как вы, вероятно, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы – большой танкер, очень большой, фактически самый большой из когда-либо изъятых", – сказал глава Белого дома.

"На самом деле происходят и другие вещи. Вы увидите это позже и поговорите об это позже", – добавил он, не раскрывая подробностей.

Агентство Bloomberg назвало ситуацию серьезной эскалацией напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой.

По словам неназванного высокопоставленного источника из администрации Трампа, США провели "судебную операцию по обеспечению соблюдения прав судна, не имеющего гражданства", которое в последний раз находилось в порту Венесуэлы.

На фоне этих новостей международные цены на нефть выросли. Например, нефть марки Brent подорожала на 0,8% на лондонских торгах.

"Захват США венесуэльского танкера – это явная эскалация от финансовых санкций к физическому перехвату, повышающая ставки для Каракаса и всех, кто содействует его экспорту. Подобные действия создают геополитический нижний предел для цен: даже небольшие объемы могут повлиять на настроения, когда риск связан с морскими путями и эскалацией конфликтов между государствами", – прокомментировал ситуацию Хорхе Леон, руководитель отдела геополитического анализа в Rystad Energy.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В начале декабря Дональд Трамп заявил, что США вскоре начнут наносить удары по венесуэльским наркоторговцам на суше, поскольку в Вашингтоне "знают, где они живут, и знают их маршруты". Таким образом Соединенные Штаты сократят наркотрафик в свою страну "до минимума", заверил республиканец.

– Трамп также объявлял о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Каракас осудил это заявление и пожаловался на "колониальную угрозу" и нарушение Устава ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!