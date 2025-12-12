'Занимаются наркоторговлей': США ввели санкции против родственников Мадуро и судоходных компаний Венесуэлы

Правительство США 11 декабря объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

Информацию обнародовал Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США, передает агентство Укринформ. В сообщении ведомства подчеркивается: "OFAC преследует незаконный режим Николаса Мадуро в Венесуэле, введя санкции против трех племянников жены Мадуро; связанного с ним бизнесмена; а также шести судоходных компаний, работающих в нефтяном секторе Венесуэлы".

В ведомстве США подчеркивают, что часть родственников Мадуро непосредственно причастна к наркоторговле. Двое племянников жены диктатора уже фигурируют в соответствующих материалах, а третий занимает номинальную должность в государственной компании PDVSA. В этом контексте американские чиновники допускают, что режим долго полагался именно на семейные связи как на инструмент контроля.

Операции на море

OFAC заблокировал деятельность шести судов, которые работали в венесуэльских водах и использовали схемы, считающиеся опасными для международного судоходства. Танкерами, по данным Минфина, перевозили нефть вне установленных правил и создавали дополнительный ресурс для удержания режима. Санкции стали частью более широкой стратегии администрации США, направленной на борьбу с коррупцией и кумовством в Венесуэле.

Отдельно в среду Дональд Трамп заявил, что американские военные взяли под контроль "очень большой танкер" у побережья страны. Генеральный прокурор Пэм Бонди позже подтвердила эту информацию и опубликовала видео исполнения ордера на изъятие судна, которое, по ее словам, перевозило нефть в обход эмбарго из Венесуэлы и Ирана.

– В начале декабря Дональд Трамп заявил, что США вскоре начнут наносить удары по венесуэльским наркоторговцам на суше, поскольку в Вашингтоне "знают, где они живут, и знают их маршруты". Так Соединенные Штаты сократят наркотрафик в свою страну "до минимума", заверил республиканец.

– Трамп также объявлял о "закрытии неба" над Венесуэлой и "прилегающего воздушного пространства". Каракас осудил это заявление и пожаловался на "колониальную угрозу" и нарушение Устава ООН.

