'Вдруг что-то громыхнуло': в дом поляков врезался дрон, когда они смотрели по телевизору репортаж о российских БПЛА

В здании в восточнопольском селе Вырыки, куда попал российский дрон, жили супруги пенсионеры. Во время попадания БПЛА российских захватчиков супруги Весоловские как раз находились в доме, причем Томаш в тот момент смотрел новости по телевизору, где рассказывали о российских беспилотниках, влетевших в польское воздушное пространство.

Это произошло в 06:30 утра, рассказала пара агентству Reuters. Дрон врезался в верхнюю часть дома, разрушил крышу и повредил спальню, а обломки разлетелись по всему саду.

Что рассказали очевидцы

"Я включил телевизор, и как раз все новости были об этом массовом пролете дронов по польскому воздуху. И в это время я услышал, как пролетает самолет, и вдруг что-то так громыхнуло, что люстра упала с потолка в гостиной на первом этаже", – рассказал Томаш.

Он сразу выбежал во двор и увидел, что вся крыша его дома "разбита на куски, все разрушено".

Жена Томаша Алиция также выбежала во двор. Однако она первой увидела не разрушенную крышу, а самолет прямо над головой. Женщина задавалась вопросом, бомбардируют ли их россияне, и не начнет ли стрелять пулемет самолета в них.

О бомбардировке с российского самолета подумали и Томаш, и их соседи. Госпожа Урсула Запрзалук, живущая рядом, также слышала рев самолета над головой.

"Когда я услышала самолет, то также услышала что-то похожее на взрыв. Я вскочила, мои ноги дрожали, но я таки добралась до балкона. А уже на балконе увидела сквозь деревья, что в доме соседа исчезла крыша", – рассказала она.

Ее двор также был покрыт обломками. Также у госпожи Урсулы был поврежден дымоход и разбито окно в хозяйственной постройке.

"Я просто боюсь этой войны. Лучше, если она до нас не дойдет", – сказала женщина, добавив, что помнит ужасы Второй мировой войны, о которых ей рассказывала мать.

Что известно об инциденте с дронами РФ в Польше

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. По его словам, всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

