Зеленский поздравил нового Папу Римского с избранием на престол

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра. Глава государства пожелал новому понтифику мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

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Об этом Зеленский написал в соцсетях. Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит последовательную позицию Ватикана по соблюдению международного права.

"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждение военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц", – написал Зеленский.

Президент отметил, что Украина надеется на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана.

"В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения длительного мира. Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в четверг, 8 мая, в 18:08 над Сикстинской часовней появился белый дым, который сообщил, что 133 кардинала избрали 267-го Папу Римского. Отметим, что выбрать Папу удалось на второй день тайного конклава и после нескольких неудачных попыток, во время которых из дымохода над Сикстинской капеллой шел черный дым. Всего состоялось четыре раунда голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, новым Папой Римским избран американец Роберт Фрэнсис Превост. Новый понтифик избрал себе папское имя Лев XIV. Он стал первым Папой из США. Папа Римский Лев XIV в своей первой речи призвал к построению мостов диалога для достижения мира.

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