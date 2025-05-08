Кардиналы будут выбирать Папу со второй попытки: кого букмекеры называют главным кандидатом

В первый день конклав в Ватикане не смог выбрать преемника Папы Римского Франциска, но 8 мая в Сикстинской капелле снова пройдут тайные обсуждения и четыре раунда голосования. Букмекеры ставят на то, что в конце концов церковь возглавит кардинал из Италии Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

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Как напомнило издание The Independent, черный дым из трубы над церковью в среду, 7 мая, стал сигналом того, то 133 участника голосования не достигли необходимого консенсуса. Чтобы выборы состоялись, кандидат должен получить минимум две трети поддержки.

Дым остается единственным публичным сведением того, что происходит за закрытыми дверьми Папского конклава. Соблюдая давнюю традицию, детали избрания Папы скрывают от общественности. Современные кардиналы перед тем, как войти в Сикстинскую капеллу, не просто клянутся хранить тайну, но и сдают свои телефоны, а Ватикан отключает вышки мобильной связи.

Если в ходе первого голосования 8 мая будет избран новый лидер Католической церкви, примерно в 9:30 утра по британскому времени (11:30 по Киеву) из трубы появится белый дым.

Forbes передает, что назначение Папы вызвало интерес у игроков. Платформа Polymarket приняла более 21 миллиона долларов ставок на то, кого выберут кардиналы, платформа Kalshi – 8 миллионов долларов.

И у Polymarket (31% победы), и у Kalshi (32%) фаворитом считается Пьетро Паролин – более консервативный кардинал, чем Папа Франциск.

На обеих платформах Луис Антонио Тагле, либерально настроенный кардинал из Филиппин, которого сравнивают с Франциском, занимает второе место после Паролина с коэффициентом 20% на Polymarket и 21% на Kalshi.

Эксперты отмечают, что победителя трудно спрогнозировать даже представителям Ватикана.

"В этот раз это действительно гораздо более сложная химия, потому что также есть очень сложная международная ситуация, которая по-разному влияет на разных кардиналов, разные местные церкви", – объяснил профессор теологии Университета Вилланова Массимо Фаджиоли.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Папа Франциск скончался в Пасхальный понедельник на 88-м году жизни в результате инсульта и сердечной недостаточности.

– 26 апреля состоялось прощание с Франциском. В Ватикан приехало 170 делегаций из разных стран, среди которых более 50 лидеров государств и правительств, а также влиятельные церковные деятели.

– Гробницу Папы Франциска в базилике Святой Марии Великой открыли для верующих на второй день Novemdiales, или "девятидневного" траура.

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