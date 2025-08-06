В Японии зафиксировали абсолютный температурный рекорд: людей просят избегать лишних походов на улицу

Из-за циклона, который принес высокое давление на тихоокеанское побережье от восточной до западной Японии, в стране восходящего Солнца не только уже вторую неделю ясное небо, но и также опасная жара. В городе Исэсаки, что к северу от Токио, была зафиксирована самая высокая температура за всю историю страны – 41,8 градусов по Цельсию.

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Предыдущий рекорд в 41,2 градуса был зафиксирован в городе Тамба в западной префектуре Хёго. Причем он был установлен только в прошлую среду, рассказывает японский вещатель NHK.

Где самая жаркая погода в Японии

Это уже шестой раз этим летом, когда в Японии фиксируют температурные рекорды за 40 градусов. Другие максимумы включают 41,2 градуса в городе Кирю и 41 градус в городе Маэбаси (оба в префектуре Гунма). Температура в городе Кога, префектура Ибараки, достигла 40,6 градусов. В городе Омэ на западе Токио зафиксировано 40,4 градуса.

Предупреждение об опасности в связи с жарой объявлено в 44 из 47 префектур Японии. Людей призывают избегать выходов на улицу без крайней необходимости и как можно больше находиться в прохладной среде. Также японцам советуют употреблять много воды и соли.

Какие еще погодные аномалии у японцев

С другой стороны страны наоборот, антициклон обусловил низкое давление, из-за чего "нестабильные атмосферные условия" наблюдаются в северных японских регионах Хоккайдо и Тохоку. "Нестабильные" в данном контексте означает дожди и ливни – также рекордные.

Так, в городе Носиро в префектуре Акита выпало 65 миллиметров осадков в час, а в городе Кусиро на Хоккайдо – 60 миллиметров в час. Оба показателя стали рекордными для городов.

Ожидается, что дожди будут продолжаться в Тохоку, Ниигате и Хокурику до четверга, поскольку атмосферный фронт низкого давления будет оставаться неподвижным.

Что предшествовало

В Японии на прошлой неделе более 10 800 человек были госпитализированы из-за заболеваний, связанных с жарой. Это самый высокий недельный показатель с начала года. Среди пострадавших от аномальной жары есть и 16 жертв. При этом тогда температура в стране восходящего солнца достигла лишь +35 градусов, и только кое-где составила +39°.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара охватила и другие страны мира. В Турции зафиксирована самая высокая температура в истории, поскольку пожары бушевали в нескольких регионах. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе 10 спасателей-добровольцев и работников лесного хозяйства.

В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары, вызванные сильной жарой и ветрами. Здесь в конце июля температура в центральной части страны достигла 42,4°C, что осложнило работу спасателей.

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