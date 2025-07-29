В Японии из-за жары госпитализировали более 10 тыс. человек: 16 из них умерли

В Японии за неделю более 10 000 человек были госпитализированы из-за заболеваний, связанных с жарой. При этом температура превысила +35°C в сотнях пунктов наблюдения, местами – до +39°C.

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По данным Агентства по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, начиная с 21 июля, госпитализировали 10 804 человека. Это самый высокий недельный показатель с начала года, пишет Kyodo News. Среди жертв аномальной жары – 16 человек в 14 префектурах.

Кто больше всего пострадал от жары

Более половины госпитализированных, а это 55,6%, составляли люди в возрасте от 65 лет. Из всех пациентов 260 человек нуждались в длительном лечении более трех недель, а 3624 – кратковременной госпитализации. Причинами обращений стали тепловой удар, тепловое истощение и другие болезни, вызванные аномальной жарой.

Япония страдает от рекордных температур

Во вторник, 29 июля, по состоянию на 15:00 температура превысила 35°C на 318 из 914 метеостанций страны. Это рекордный показатель с момента начала сравнительных наблюдений в 2010 году. Новые температурные максимумы зафиксированы в 37 населенных пунктах, в том числе в городе Гудзьо (префектура Гифу), где столбики термометров поднялись до 39,8°C.

Синоптики предупреждают, что сильная жара в Японии будет держаться и в дальнейшем, как минимум до конца недели. Власти призывают граждан избегать длительного пребывания на солнце, следить за водным балансом и активно пользоваться кондиционерами, чтобы снизить риск тепловых заболеваний.

Что предшествовало

Сильная жара охватила и другие страны мира. В Турции зафиксирована самая высокая температура в истории, поскольку пожары бушевали в нескольких регионах. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе 10 спасателей-добровольцев и работников лесного хозяйства.

В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары, вызванные сильной жарой и ветрами. В воскресенье, 27 июля, температура в центральной части страны достигла 42,4°C, что осложнило работу спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля серьезный лесной пожар вспыхнул в Испании вблизи столицы Мадрида. Город накрыло огромное облако дыма, а небо приобрело оранжевый оттенок. Жителей призвали оставаться дома и закрыть окна.

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