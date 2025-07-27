В Турции из-за рекордной жары бушуют масштабные лесные пожары: есть погибшие, задействованы тысячи пожарных. Видео

27 июля на северо-западе Турции продолжались масштабные лесные пожары, которые бушуют в стране с конца июня. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе 10 спасателей-добровольцев и работников лесного хозяйства.

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Пламя приближалось к четвертому по величине городу Турции – Бурсы. Огонь охватил 3000 гектаров вокруг населенного пункта; шоссе, соединяющее город со столицей Анкарой, было перекрыто из-за возгораний в окружающих лесах, передает The Independent. В этом районе с огнем боролись более 1100 пожарных.

Мустафа Бозбей, мэр Бурсы, сообщил, что при исполнении служебных обязанностей из-за сердечного приступа скончался один из сотрудников пожарной службы. Мужчина почувствовал себя плохо, когда тушил пожар в районе Мейран на дороге Харманджик, его госпитализировали, но врачи не смогли спасти пациента. Пожарному было всего 38 лет, передает İLKHA.

По состоянию на воскресенье из города и его округ на северо-востоке в общей сложности было эвакуировано 1765 людей.

Оппозиционный парламентарий местной провинции Орхан Сарибал назвал произошедшее "апокалипсисом".

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум 27 июля сообщил в X (Twitter):

"Первоначально мы установили, что серьезно пострадали один социальный объект, два жилых дома и два склада в районах Кестеля и Гюрсу. В общей сложности серьезно повреждены или разрушены 68 отдельных объектов, включая жилые дома: 59 в Карабюке, 12 в Сакарье, 16 в Биледжике, 9 в Ушаке и 3 в Анталье. Мы выражаем соболезнования всем нашим гражданам. Как только работа будет завершена, мы незамедлительно залечим раны".

Лесные пожары вспыхнули с особой силой из-за необычно высоких температур, засухи и сильного ветра. В пятницу, 25 июля, правительство объявило две западные провинции, Измир и Биледжик, зонами стихийного бедствия.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что 25 июля в городе Ширнак на юго-востоке Турции был побит исторический температурный рекорд – 50,5°C. Согласно информации, опубликованной Главным метеорологическим управлением страны, температура продолжит повышаться.

Однако причинами некоторых возгораний стали люди. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в воскресенье, что в период с 22 по 27 июля 2025 года правоохранители задержали семь подозреваемых, трое были арестованы.

К примеру, лесной пожар, начавшийся 22 июля и потушенный в тот же день в районе Кокатонгель города Хендек, был вызван костром, подожженным для расчистки полей, передает Cumhuriyet. По этому делу есть двое подозреваемых – М. Ч. и Н. О.

Пожар, который начался в тот же день в районе Бозтепе города Сакарья, спровоцировал подозреваемый по имени А.Б., который пытался поджечь свой старый матрас, когда огонь перекинулся на лесной массив.

Еще один фигурант по имени Б.К. подозревается в поджоге, который вызвал крупный пожар в деревне Кышла района Карабюк-Оваджик. Огонь начал распространяться 23 июля и был ликвидирован 26-го числа.

Пожар, начавшийся 25 июля и потушенный в тот же день в районе Кара-Чам, был вызван костром, разведенным для уборки территории предприятия. Подозреваемые, опознанные как Н.А., Х.С. и М.С., находившиеся в районе возгорания, были задержаны.

"Очень важно , чтобы наши граждане были более осторожными и внимательными, чтобы защитить наши леса, особенно в жаркие летние дни. Пусть Бог защитит нашу страну и наш народ от всех видов бедствий", – обратился к жителям Турции министр внутренних дел.

Как писал OBOZ.UA, 17 июля серьезный лесной пожар вспыхнул в Испании вблизи столицы Мадрида. Город накрыло огромное облако дыма, а небо приобрело оранжевый оттенок. Жителей призывали оставаться дома и закрыть окна.

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