В Греции из-за аномальной жары бушуют лесные пожары: правительство просит у ЕС пожарные самолеты. Видео

В Греции продолжаются масштабные лесные пожары, вызванные сильной жарой и ветрами. В воскресенье, 27 июля, температура в центральной части страны достигла 42,4°C, что осложнило работу спасателей.

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Пожарным удалось локализовать часть возгораний, но активные фронты сохраняются на Пелопоннесе, Кифире, Эвии, Крите и в Аттике. Греция обратилась к Механизму гражданской защиты ЕС с просьбой предоставить шесть пожарных самолетов, пишет BBC.

Что происходит в Греции из-за пожаров

В ночь на воскресенье спасатели боролись с пламенем сразу на пяти направлениях. Представитель пожарной бригады Василиос Ватракояннис заявил, что ситуация улучшилась после ночной борьбы, однако пожары до сих пор активно бушуют.

Сильные ветры в воскресенье способствовали распространению огня, поэтому в некоторых регионах снова была объявлена эвакуация. В результате тушения пострадали люди, в частности шестерых пожарных на Эвии госпитализировали с ожогами и отравлением дымом.

На острове Кифира огонь начал распространяться из села Пицинадес и уже охватил около 20% территории. В регионе Мессения огонь разрушил дома и сельхозугодья, а на Крите в Хании спасатели борются с 20-километровым фронтом возгорания.

В Аттике, вблизи Афин, пожар начался в Афиднесе, а затем распространился через несколько населенных пунктов. Часть очагов удалось остановить, однако отдельные участки до сих пор горят.

По словам министра по вопросам климатического кризиса Янниса Кефалогианниса, в результате пожаров были ранены пожарные, под угрозой оказались человеческие жизни, уничтожены леса и сожжено имущество. Некоторые села остались без электричества, а ущерб понесли пасеки, урожаи и скот.

В июле подобные катастрофы уже охватывали другие регионы страны. На острове Хиос выгорело 4700 гектаров земли, а на Крите эвакуировали более 5000 туристов из-за масштабного пожара.

Что предшествовало

Тем временем в соседней Турции была зафиксирована самая высокая температура в истории, поскольку пожары бушевали в нескольких регионах. Из-за стихии погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе 10 спасателей-добровольцев и работников лесного хозяйства.

Как писал OBOZ.UA, 17 июля серьезный лесной пожар вспыхнул в Испании вблизи столицы Мадрида. Город накрыло огромное облако дыма, а небо приобрело оранжевый оттенок. Жителей призвали оставаться дома и закрыть окна.

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