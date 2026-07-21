В Венгрии прошли обыски в офисах партии Орбана: что происходит

В партии бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" заявили, что 21 июля следователи провели обыски в её офисах, где размещены серверы партии. В "Фидес" назвали эти действия политически мотивированными и обвинили новое правительство в попытке ликвидировать ее деятельность.

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Об этом говорится в официальном заявлении партии "Фидес". Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже прокомментировал это.

В "Фидес" заявили о попытке изъять серверы

По утверждению партии Орбана, сотрудники прокуратуры без предварительного уведомления прибыли в центр, обеспечивающий работу серверов партии.

В политической силе утверждают, что правоохранители намеревались изъять всю коммуникационную систему и базы данных партии.

"В Венгрии такого не было с 1990 года, когда закончился коммунизм", – заявили в партии.

"Фидес" обвинила власти в политическом давлении

В партии Виктора Орбана заявили, что новая власть сначала якобы пыталась устранить "Фидес" из политической жизни, а теперь перешла к юридическому давлению.

В заявлении также упоминается партия "Тиса", которую "Фидес" обвиняет в попытках ликвидировать политического оппонента.

"План партии "Тиса" по ликвидации "Фидес" и, вместе с ним, сопротивления произволу с помощью политических средств провалился. Теперь партия "Тиса" пытается юридически сделать невозможной деятельность "Фидес", – заявили в политической силе.

В "Фидес" также подчеркнули, что не намерены уступать ни политическому, ни юридическому давлению и будут продолжать противостоять действиям новой власти.

Премьер-министр Петер Мадьяр прокомментировал этот пост партии "Фидес" и подчеркнул, что ждет заявления прокуратуры.

"Согласно собственной информации "Фидес", следователи сегодня провели обыск и изъяли серверы партии Виктора Орбана. Ждем заявления прокурора!", – написал Петер Мадьяр в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Венгрии начали расследовать связи бывшего главы МИД Петера Сийарто с Россией. О начале проверки сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который ранее называл действия экс-министра "государственной изменой".

В Венгрии приостановили вещание государственные СМИ, близкие к Орбану: канал M1, радиостанция Kossuth и портал Hirado из группы MTVA. В тот день, 7 июля, на портале и телеканале демонстрировалась надпись на чёрном фоне: "Простите, что лгали так долго".

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