В Венгрии произошло второе за месяц ДТП с участием польских паломников: причиной стали овца и невнимательность водителей

В ночь на 5 сентября в венгерском городе Залалеве произошло столкновение грузовика и польского автобуса, перевозившего паломников. В результате аварии несколько человек получили легкие травмы. Авария произошла из-за овцы, которая около часа ночи оказалась посреди трассы № 86 на западе Венгрии, недалеко от границ со Словенией и Австрией.

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Всего в автобусе находилось 53 человека. Водитель грузовика и пятеро пассажиров автобуса получили легкие травмы, утверждают правоохранительные органы Венгрии. А вот министерство иностранных дел Польши сообщает о восьми пострадавших пассажирах только в автобусе, без учета водителей.

Авария из-за животного

Польский автобус в указанное время наехал на овцу, которая якобы "паслась" посреди дороги. После этого водитель автобуса остановил свое транспортное средство и включил аварийную сигнализацию.

Но водитель венгерского грузовика, приближавшегося сзади, "не заметил сигнализацию" и не успел вовремя затормозить, в результате чего грузовик врезался в автобус.

В польском автобусе находилось 53 человека, они возвращались из Хорватии в Польшу. Пострадавшим медики оказали необходимую помощь.

Утром двое польских священников из упомянутой группы паломников "отслужили мессу за пассажиров", которые ожидали "спасательного рейса из Польши". После прибытия последнего все паломники благополучно вернулись в Польшу.

А вот судьба убитого животного неизвестна. Сообщается лишь, что в настоящее время правоохранители разыскивают владельца раздавленной овцы.

Другие ДТП в Венгрии

Напомним, что это уже вторая за месяц авария в Венгрии с участием польского автобуса. Первая произошла ночью 16 августа. Она оказалась смертельной – в результате аварии погибли 12 человек. Еще как минимум 40 человек получили серьезные травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Венгрии произошло довольно необычное дорожно-транспортное происшествие, когда мужчину на электросамокате буквально "атаковал" заяц. Инцидент попал на видео и быстро разлетелся по сети, вызвав волну шуток и мемов.

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