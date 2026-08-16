В Венгрии разбился польский автобус: много жертв. Фото

Ночью 16 августа в Венгрии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием польского пассажирского автобуса. В результате аварии погибли 12 человек.

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Еще по меньшей мере 40 людей получили серьезные ранения. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Подробности ДТП

По информации главы венгерского правительства, трагическая авария произошла около 01:00 часа ночи. Также он уточнил, что польский автобус упал в кювет на автомагистрали М3.

В венгерской полиции заявили, что польский автобус двигался по 139-му километру автомагистрали М3 в направлении Ньиредьхазы, когда съехал с прямой дороги в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель, вероятно, уснул за рулем.

Под руководством начальника полиции управления округа Борсод-Абауй-Земплен в настоящее время проводятся осмотр места происшествия и техническая спасательная операция.

Участок автомагистрали, ведущий в Ньиредьхазу, перекрыт полицией, движение перенаправляется в Мезекерестеш. Водитель автобуса выжил, его задержала полиция.

Что известно о жертвах

По информации издания Wyborcza, в результате аварии погибли 12 граждан Польши. Более 40 человек получили ранения, семь пассажиров находятся в тяжелом или критическом состоянии. Отальные получили легкие травмы и были доставлены в больницы Мишкольца, Эгера, Дебрецена и Ньиредьхазы.

Автобус, принадлежащий транспортной компании "Михаэль" из Ясло, перевозил 59 человек (57 пассажиров и двух водителей). Это были польские паломники, жители Стшижува и окрестностей в Подкарпатье, возвращавшиеся из Меджугорья в Боснии и Герцеговине.

На место происшествия приземлился польский спасательный вертолет, и пожарным пришлось использовать тяжелые краны, так как некоторые люди были раздавлены 24-тонным транспортным средством. Транспортная компания уже предоставила Венгрии автобус на замену для перевозки пассажиров, которым не требуется дальнейшая госпитализация, обратно в Польшу.

Напомним, в селе Морочное Ривненской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. За рулем авто был пьяный 16-летний подросток.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За совершенные на дорогах смерти людей виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.

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