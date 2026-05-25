В Венгрии заяц 'сбил' мужчину на самокате: момент необычного ДТП попал на видео

В Венгрии произошло довольно необычное дорожно-транспортное происшествие – мужчину на электросамокате буквально "атаковал" заяц. Инцидент попал на видео и быстро разлетелся по сети, вызвав волну шуток и мемов.

Видео дня

К счастью, история завершилась без серьезных последствий – и для человека, и для пушистого "нарушителя". Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Так, инцидент произошел, когда мужчина ехал на электросамокате, и внезапно перед ним появился заяц.

Животное не просто перебежало дорогу, а буквально совершило прыжок в сторону водителя, попав ему прямо в лицо. В результате столкновения мужчина потерял равновесие и упал на асфальт.

Пользователи соцсетей пишут, что это выглядело скорее как "лобовая атака", чем случайное пересечение дороги.

По словам экспертов, зайцы являются очень пугливыми животными и в состоянии стресса способны прыгать на расстояние до пяти метров – похоже, именно это и стало причиной такого эффектного "маневра".

Водитель самоката был в шлеме и защитном снаряжении, что спасло его от серьезных травм — он отделался лишь царапинами. После падения мужчина эмоционально отреагировал на ситуацию, не сдерживая ругани, ведь событие, мягко говоря, застало его врасплох.

Сам "виновник ДТП" также не пострадал и сразу скрылся с места происшествия, не оставив контактов для страховой.

В соцсетях шутят, что это был едва ли не самый быстрый "побег с места аварии" и что страховым компаниям пришлось бы хорошенько подумать, как оформлять такой случай, если бы не видеодоказательство.

Курьез мгновенно стал вирусным: пользователи активно создают мемы, придумывают версии "конфликта" между зайцем и самокатами и даже в шутку "ведут страницы" от имени пушистого участника происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие несколько недель Украину потрясла гибель сразу нескольких детей, которые попали под колеса автомобиля, находясь на самокате. Это с новой силой запустило дискуссию о том, как нужно регулировать использование такого транспорта на дороге. А вот учитель физики и популярный блогер Руслан Цыганков решил показать эту проблему с другой, более наглядной, стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!