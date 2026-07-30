В Венгрии полностью остановят единственную АЭС: почему стране грозит энергетический кризис

В Венгрии в ближайшие дни полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника.

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О ситуации сообщило венгерское издание 24.HU со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, с которым он выступил из Национального диспетчерского центра оператора энергосистемы MAVIR. По его словам, в связи с чрезвычайной ситуацией власти уже поручили оператору системы обратиться к крупнейшим потребителям с требованием сократить потребление электроэнергии.

Чрезвычайные меры

Петер Мадьяр заявил, что из-за остановки Пакшской АЭС и выхода из строя Дунайской электростанции венгерская энергосистема потеряет до 2000 мегаватт генерирующих мощностей. На этом фоне жаркая погода значительно увеличила потребление электроэнергии населением и предприятиями.

По словам премьера, правительство допускает временное ограничение или даже полную остановку работы отдельных крупных промышленных предприятий. MAVIR уже обратился к крупнейшим потребителям с просьбой сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки.

Под ограничения могут попасть:

заводы по производству аккумуляторов;

цементные предприятия;

химические предприятия;

автомобильные заводы;

другие крупные промышленные предприятия.

Премьер сообщил, что правительство уже готовит нормативную базу, которая в случае необходимости позволит ввести обязательное временное отключение отдельных крупных потребителей от электросети.

План действий

Для сохранения стабильности энергосистемы правительство также планирует задействовать резервные мощности венгерских электростанций и обеспечить необходимый импорт электроэнергии. Кроме того, государственным учреждениям поручат сократить излишнее энергопотребление.

Жителей страны попросили сознательно ограничить использование электроэнергии в часы наибольшей нагрузки – с 17:00 до 22:00. В частности, власти рекомендуют переносить зарядку электромобилей и использование кондиционеров на другое время.

Петер Мадьяр подчеркнул, что эти меры необходимы для предотвращения коллапса энергосистемы. По его словам, если этого окажется недостаточно, MAVIR сможет применить заранее подготовленный механизм ротационных отключений электроэнергии для поддержания баланса национальной сети.

В Венгрии начали расследование связей бывшего главы МИД Петера Сиярто с Россией. О начале проверки сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, который ранее называл действия экс-министра "государственной изменой".

В Венгрии приостановили вещание государственные СМИ, близкие к Орбану: канал M1, радиостанция Kossuth и портал Hirado из группы MTVA. В тот день, 7 июля, на портале и телеканале демонстрировалась надпись на чёрном фоне: "Простите, что лгали так долго".

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