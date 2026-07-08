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"Простите, что так долго лгали": в Венгрии приостановили вещание государственные СМИ, близкие к Орбану

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
1,1 т.
Венгерский телеканал извинился за ложь во времена правления Орбана
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В минувший вторник, 7 июля, в 16:00 прекратили вещание государственный телеканал Венгрии M1, радиостанция Kossuth и портал Hirado, входящие в группу MTVA. На радио в это время транслировалась музыка, а на портале и телеканале на черном фоне почти три часа отображалась надпись с извинениями за "ложь, длившуюся годами".

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр во время такой паузы в трансляции поздравил венгров с этим событием. Официального сообщения о приостановке трансляций группа MTVA не делала, отмечают другие венгерские СМИ.

Пост Мадяра в сети.

Простите за ложь

"Общественные СМИ не могут лгать. Мы приносим извинения за то, что делали это столько лет! Общественные СМИ сейчас претерпевают трансформацию, чтобы стать независимыми и авторитетными в будущем. Наша новостная служба временно приостановлена. Следите за обновлениями!" — именно это было написано на экране общественного вещателя почти три часа.

Сообщение на канале М1.

Трансляция программ на M1 возобновилась только в 19:56. Почему было выбрано именно это время, телеканал не пояснил, однако другие венгерские СМИ предполагают, что это символ: ведь 1956 год – это год вооруженного антисоветского восстания в стране.

Вещатель возобновил трансляцию фильмом "Свидетель". Далее телеканал продолжал вещание по расписанию, но без новостных программ. Когда именно М1 снова начнет показывать новостные программы, пока не сообщается.

Аналогичную черную картинку с извинениями разместили на портале Hirado.hu. А на радио Kossuth играла музыка. В настоящее время и портал, и радио работают "пока без новостей", с обещанием, что "новостные программы будут постепенно возобновляться по расписанию".

Что происходит

Сообщение на радио.

Согласно сообщениям независимых СМИ Венгрии, премьер-министр страны Петер Мадьяр еще на прошлой неделе назначил (временно) нового генерального директора группы MTVA Андраша Горвата. Последний во вторник уволил с должности директора канала M1 Жолта Немета и Жолта Мезея, заместителя директора по контент-сервисам.

Более того, Telex отмечает, что"несколько телеведущих также были уволены, например, Аттилу Чосара вывели из здания канала охранники".

Аналогичные перемены происходили и на радио, и на портале. В группе MTVA начался "переходный период", в ходе которого и будут отобраны на конкурсной основе и назначены новые руководители общественных СМИ Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия впервые за почти 40 лет может открыть архивы коммунистических спецслужб и обнародовать материалы о сети информаторов, действовавшей во времена советского влияния. Петер Мадьяр назвал этот шаг попыткой погасить "долг перед историей" и помочь стране окончательно переосмыслить свое прошлое.

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