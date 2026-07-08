"Простите, что так долго лгали": в Венгрии приостановили вещание государственные СМИ, близкие к Орбану

В минувший вторник, 7 июля, в 16:00 прекратили вещание государственный телеканал Венгрии M1, радиостанция Kossuth и портал Hirado, входящие в группу MTVA. На радио в это время транслировалась музыка, а на портале и телеканале на черном фоне почти три часа отображалась надпись с извинениями за "ложь, длившуюся годами".

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Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр во время такой паузы в трансляции поздравил венгров с этим событием. Официального сообщения о приостановке трансляций группа MTVA не делала, отмечают другие венгерские СМИ.

Простите за ложь

"Общественные СМИ не могут лгать. Мы приносим извинения за то, что делали это столько лет! Общественные СМИ сейчас претерпевают трансформацию, чтобы стать независимыми и авторитетными в будущем. Наша новостная служба временно приостановлена. Следите за обновлениями!" — именно это было написано на экране общественного вещателя почти три часа.

Трансляция программ на M1 возобновилась только в 19:56. Почему было выбрано именно это время, телеканал не пояснил, однако другие венгерские СМИ предполагают, что это символ: ведь 1956 год – это год вооруженного антисоветского восстания в стране.

Вещатель возобновил трансляцию фильмом "Свидетель". Далее телеканал продолжал вещание по расписанию, но без новостных программ. Когда именно М1 снова начнет показывать новостные программы, пока не сообщается.

Аналогичную черную картинку с извинениями разместили на портале Hirado.hu. А на радио Kossuth играла музыка. В настоящее время и портал, и радио работают "пока без новостей", с обещанием, что "новостные программы будут постепенно возобновляться по расписанию".

Что происходит

Согласно сообщениям независимых СМИ Венгрии, премьер-министр страны Петер Мадьяр еще на прошлой неделе назначил (временно) нового генерального директора группы MTVA Андраша Горвата. Последний во вторник уволил с должности директора канала M1 Жолта Немета и Жолта Мезея, заместителя директора по контент-сервисам.

Более того, Telex отмечает, что"несколько телеведущих также были уволены, например, Аттилу Чосара вывели из здания канала охранники".

Аналогичные перемены происходили и на радио, и на портале. В группе MTVA начался "переходный период", в ходе которого и будут отобраны на конкурсной основе и назначены новые руководители общественных СМИ Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия впервые за почти 40 лет может открыть архивы коммунистических спецслужб и обнародовать материалы о сети информаторов, действовавшей во времена советского влияния. Петер Мадьяр назвал этот шаг попыткой погасить "долг перед историей" и помочь стране окончательно переосмыслить свое прошлое.

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