В Великобритании мужчина на улице пытался зарезать 17-летнюю девушку: все подробности. Видео
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В Великобритании в городе Браенфилд 30-летний мужчина днем на улице напал на 17-летнюю девушку и пытался перерезать ей горло. Девушку госпитализировали, в настоящее время угрозы ее жизни нет.
Нападающего полиция арестовала. Об этом сообщило издание BBC.
Что известно
Нападение произошло средь бела дня прямо на улице в городе Браерфилд, графство Ланкашир. Сообщение о покушении полиция получила в 15:06.
На видео видно, как к девушке, идущей по улице, сзади подбегает мужчина и нападает на нее.
Нападавшим оказался 30-летний афганский мигрант, полиция арестовала его по подозрению в покушении на убийство.
В настоящее время девушка находится в больнице с ножевым ранением в шею.
После инцидента в полиции отметили, что направят дополнительные патрули для дежурства.
"Мы знаем, что это вызовет тревогу в местном сообществе, и сегодня вечером в этом районе будут работать дополнительные патрули, чтобы успокоить ситуацию", — с –, сказал представитель полиции.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Великобритании скончался 18-летний студент Генри Новак после ножевого нападения, произошедшего в декабре 2025 года. Полицейские вместо оказания помощи надели на него наручники.
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