Расистский скандал в Британии: вместо оказания помощи полицейские надели наручники на раненого белого студента и он умер

18-летний студент Генри Новак умер в британском Саутгемптоне после ножевого нападения, которое произошло в декабре 2025 года. Новый общественный резонанс дело получило 2 июня 2026 года после обнародования полицией видео с нагрудных камер, на котором смертельно раненого юношу задерживают и одевают в наручники вместо оказания неотложной помощи.

Видео дня

Британская вещательная корпорация BBC сообщила, что запись вызвала широкий общественный резонанс, а независимый орган по надзору за полицией продолжает расследование действий правоохранителей. Видеозапись была обнародована после вынесения приговора нападавшему Викраму Дигви. Кадры ранее демонстрировались в суде, а их публикацию согласовала семья погибшего.

Один из фрагментов видео зафиксировал слова Новака: "Меня ударили ножом" и "Я не могу дышать".

Последние минуты

На записи видно, как полицейские прибывают на вызов к одному из домов в Саутгемптоне. Сначала они разговаривают с мужчиной, который называет себя потерпевшим, а также с людьми, находившимися рядом. После этого правоохранители подходят к Генри Новаку, который лежит на земле.

Юноша неоднократно сообщает, что получил ножевое ранение, и жалуется на проблемы с дыханием. В то же время один из полицейских отвечает ему: "Не думаю, приятель, что тебя ударили ножом".

Впоследствии следствие установило, что нападавший Викрам Дигва ввел правоохранителей в заблуждение. По данным расследования, он заявил, что сам стал жертвой нападения на почве расовой неприязни, из-за чего подозрение сначала пало на Новака.

Решение суда

Следствие установило, что Генри Новак получил пять ножевых ранений. Одно из них оказалось смертельным, поскольку задело сердце. По данным обвинения, Викрам Дигва использовал кинжал с лезвием длиной 21 сантиметр, который носил при себе.

2 июня суд признал Дигву виновным в убийстве. Его приговорили к пожизненному заключению с правом подать ходатайство об условно-досрочном освобождении не ранее чем через 21 год.

Независимое управление по надзору за действиями полиции Великобритании сообщило, что проверка действий правоохранителей продолжается. Тем временем Офис генерального прокурора рассматривает обращение о возможном пересмотре приговора в рамках процедуры, которая позволяет обжаловать слишком мягкие наказания.

Обстоятельства трагедии

Генри Новак был уроженцем графства Эссекс и учился на первом курсе Саутгемптонского университета. Вечером 3 декабря 2025 года он возвращался в студенческое общежитие после встречи с друзьями.

По материалам дела, около 23:30 неподалеку от общежития на Белмонт-роуд находился Викрам Дигва. Сам момент нападения никто не видел, однако жители соседних домов слышали крики юноши о том, что его ударили ножом и что он умирает.

Прокуратура заявила, что нападавший нанес Новаку два удара в ноги, один в лицо и смертельный удар в грудь. После этого Дигва позвонил своей матери Киран Каур и попросил забрать оружие до прибытия полиции.

Во время обыска правоохранители нашли вероятное орудие преступления в доме семьи. Там также обнаружили более двадцати других единиц холодного оружия. Мать осужденного была признана виновной в содействии сокрытию преступления, а приговор ей должны объявить 17 июня.

Реакция семьи

Семья Генри Новака назвала действия полицейских "бесчеловечными и унизительными". Отец погибшего Марк Новак заявил, что его сын девять раз сказал правоохранителям, что не может дышать, и четыре раза сообщил о ножевом ранении.

"Генри тащили по гравию, ему заломали руки за спину и надели наручники", – сказал он после судебного заседания.

По словам отца, особенно болезненным для семьи стал контраст между тем, как обращались с его сыном и с Викрамом Дигвой. Марк Новак подчеркнул, что Генри "не должен был умереть на улице Саутгемптона, находясь под контролем полиции".

После огласки полиция официально извинилась перед семьей погибшего. Комиссар по вопросам полиции и преступности графства Гемпшир и острова Уайт Донна Джонс назвала смерть студента "национальной трагедией".

Реакция властей

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд во время выступления в Палате общин назвала нападение на Генри Новака "ужасным преступлением". Она также заявила, что записи с нагрудных камер правоохранителей стали "тяжелым и трагическим зрелищем".

По ее словам, независимый надзорный орган получит всю необходимую поддержку для установления обстоятельств дела и принятия соответствующих решений по результатам проверки.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отреагировал на публикацию видео. Он назвал увиденное "ужасным и шокирующим", а также заявил, что полиция должна ответить на вопросы относительно своих действий в тот вечер.

Что ждет полицейских?

Полиция графства Хэмпшир подтвердила, что один из правоохранителей, участвовавших в инциденте с Генри Новаком, оставил службу. В то же время трое других офицеров продолжают работать в полиции.

В ведомстве отметили, что все сотрудники проходят по делу в качестве свидетелей и пока не имеют никаких служебных ограничений. Ни одному из них пока не предъявлены обвинения.

Директор Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC) Деррик Кэмпбелл сообщил, что расследование еще не завершено. По его словам, следователи продолжают анализировать большое количество записей с нагрудных камер правоохранителей и сопоставляют их с другими доказательствами, полученными в ходе рассмотрения дела об убийстве.

"Нам необходимо рассматривать их в контексте других доказательств, которые уже были получены, включая материалы, представленные во время судебного процесса по делу об убийстве, чтобы установить полную картину того, что произошло", – сказал Кэмпбелл.

Тема ответственности полицейских также стала предметом политических дискуссий в Великобритании. Заместитель лидера партии Reform UK Роберт Дженрик заявил в Палате общин, что полицейский, который надел наручники на Генри Новака, должен понести уголовную ответственность за "полное пренебрежение служебными обязанностями".

В ответ министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд подчеркнула, что выводы о возможных нарушениях со стороны полицейских нельзя делать до завершения независимого расследования. Она также призвала не использовать трагедию для противопоставления различных групп населения.

"Все равны перед законом этой страны", – заявила Махмуд. По ее словам, этот принцип должен объединять общество, а не становиться поводом для новых конфликтов.

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