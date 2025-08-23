В Варшаве покрасили асфальт возле посольства России в цвета флага Украины. Фото и видео
В субботу, 23 августа, в польской столице Варшаве асфальт перед посольством России раскрасили синей и желтой краской. Акция состоялась ко Дню государственного флага Украины.
Об этом сообщили местное издание Miejski Reporter. Около 11 часов утра люди собрались на улице Бельведерской, где расположено посольство страны-агрессора, на акцию солидарности.
В ней среди прочих приняли участие активисты Комитета защиты демократии (KOD), в частности известная активистка Бабушка Кася, а также представители групп, выступающих против консерваторов.
"Вчера был День флага России и эти варвары праздновали цветами своего флага зверства, убийства и геноцид. Поэтому сегодня, в День флага Украины, мы хотим, чтобы эти варварские дипломаты, выглянув в окно, увидели цвета украинского флага, цвета свободы и сопротивления", – сказал участник акции.
Активисты облили асфальт синей и желтой краской, создав украинский флаг перед посольством России. Они принесли баннеры с лозунгом "Солидарность с Украиной" и плакаты с перечеркнутым изображением российского диктатора Владимира Путина.
На место происшествия прибыла полиция. Движение транспорта было перекрыто, пока правоохранители смывали краску с асфальта.
Мы также рассказывали, что 23 и 24 августа Латвия отмечает вместе с Украиной главные государственные праздники – День Государственного Флага и День Независимости. По этому случаю здание Министерства иностранных дел в Риге украсили сине-желтой иллюминацией, а перед входом развеваются украинские флаги.
Как сообщал OBOZ.UA, воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ко Дню флага Украины отправили оккупантам в Волчанск сине-желтый флаг. Таким образом защитники показали врагу, что стремятся отстаивать свободу до победы.
