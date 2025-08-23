В Варшаве покрасили асфальт возле посольства России в цвета флага Украины. Фото и видео

В субботу, 23 августа, в польской столице Варшаве асфальт перед посольством России раскрасили синей и желтой краской. Акция состоялась ко Дню государственного флага Украины.

Видео дня

Об этом сообщили местное издание Miejski Reporter. Около 11 часов утра люди собрались на улице Бельведерской, где расположено посольство страны-агрессора, на акцию солидарности.

В ней среди прочих приняли участие активисты Комитета защиты демократии (KOD), в частности известная активистка Бабушка Кася, а также представители групп, выступающих против консерваторов.

"Вчера был День флага России и эти варвары праздновали цветами своего флага зверства, убийства и геноцид. Поэтому сегодня, в День флага Украины, мы хотим, чтобы эти варварские дипломаты, выглянув в окно, увидели цвета украинского флага, цвета свободы и сопротивления", – сказал участник акции.

Активисты облили асфальт синей и желтой краской, создав украинский флаг перед посольством России. Они принесли баннеры с лозунгом "Солидарность с Украиной" и плакаты с перечеркнутым изображением российского диктатора Владимира Путина.

На место происшествия прибыла полиция. Движение транспорта было перекрыто, пока правоохранители смывали краску с асфальта.

Мы также рассказывали, что 23 и 24 августа Латвия отмечает вместе с Украиной главные государственные праздники – День Государственного Флага и День Независимости. По этому случаю здание Министерства иностранных дел в Риге украсили сине-желтой иллюминацией, а перед входом развеваются украинские флаги.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ко Дню флага Украины отправили оккупантам в Волчанск сине-желтый флаг. Таким образом защитники показали врагу, что стремятся отстаивать свободу до победы.

