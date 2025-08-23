Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага по случаю праздников 23 и 24 августа. Фото

23 и 24 августа Латвия отмечает вместе с Украиной главные государственные праздники – День Государственного Флага и День Независимости. По этому случаю здание Министерства иностранных дел в Риге украсили сине-желтой иллюминацией, а перед входом развеваются украинские флаги.

Об акции сообщило внешнеполитическое ведомство Латвии в соцсети X. Отмечается, что эти даты имеют особое значение в условиях войны, когда Украина борется за свою свободу и независимость.

"В честь Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины флаги будут развеваться перед Министерством иностранных дел, а его фасад будет подсвечен цветами украинского флага. Желаем нашим друзьям в Украине силы и стойкости", – отметили в ведомстве.

Латвийские дипломаты подчеркнули, что сине-желтый флаг стал в мире символом несокрушимости, свободы и борьбы.

"С Днем Национального Флага, Украина! Ваш сине-желтый флаг сияет как символ свободы, стойкости и силы – голубое небо над золотыми полями, символ свободы во всем мире!" – добавили в МИД страны.

Поддержка Латвии

Латвия с первых дней полномасштабной войны активно поддерживает Украину. Страна оказала значительную военную помощь, приняла украинских беженцев и последовательно выступает за усиление санкций против России.

Подсветка здания МИД в национальные цвета Украины стала еще одним проявлением солидарности латвийского общества и политического руководства с украинцами, которые борются за свою независимость.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Он заверил, что Украина не подарит свою землю врагу. И именно сине-желтый флаг, который видят украинцы, возвращающиеся из плена и который берегут те наши соотечественники, остающиеся под оккупацией, является символом того, что Украина была, есть и будет.

