Украинские военные 'поздравили' оккупантов с Днем флага: отправили им в Волчанск знамя. Видео

Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ко Дню флага Украины отправили оккупантам в Волчанск сине-желтый флаг. Таким образом защитники показали врагу, что стремятся отстаивать свободу до победы.

Видео акции опубликовали украинские СМИ в субботу, 23 августа. Запуску знамени к захваченной территории Волчанска Харьковской области поспособствовал попутный ветер.

Защитники продолжили традицию

Военные рассказали, что запускать украинский флаг оккупантам стало традицией еще со времен АТО.

"Ветер бомба. ...Есть у нас такая традиция – запускать нашим врагам наш символ, наш символ веры, надежды в победу. Впервые это было, когда мы находились возле Марьинки на Донетчине 2015 года, сепарам запускали в строну Донецка", – рассказал воин 57-й ОМПБр.

Поэтому сейчас в День флага военные подразделения решили не прерывать традицию и в очередной раз напомнить оккупантам, что они находятся на чужой земле.

"На данный момент у нас также возникла такая идея, чтобы запустить наш флаг в направлении Волчанска, Волчанских хуторов. Надеемся, что он все-таки перелетит за границу туда к москалям", – говорит защитник.

По его словам, этот жест должен показать врагу, что Силы обороны намерены оборонять свою Родину до победы:

"Пусть они посмотрят, пусть знают, что мы свободны, мы свободны, мы не рабы и мы будем воевать, будем отстаивать нашу свободу до победы".

Какая ситуация в Волчанске

Летом 2025 года ситуация в Волчанске остается крайне сложной. Город фактически уничтожен постоянными обстрелами и штурмами армии России, вся инфраструктура подверглась разрушениям.

Оккупанты пытаются закрепиться в городе и обходить его с флангов, используя тактику малых штурмовых групп под прикрытием дронов.

Украинские силы продолжают удерживать оборону Волчанска, нанося противнику значительные потери в технике и живой силе.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Южно-Слобожанское направление фронта и наградил бойцов, которые защищают Волчанск и Липцы.

Защитники доложили верховному главнокомандующему, что под Волчанском воюют наемники из Китая и других стран Азии, а также Африки.

По данным Генштаба ВСУ на 16:00 субботы 23 августа, с начала суток на Южно-Слобожанском направлении произошло два боестолкновения.

