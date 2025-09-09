В Турции вооруженный подросток напал на полицейский участок и застрелил двух копов: его ранили и задержали

В понедельник, 8 сентября, в Турции произошло чрезвычайное происшествие. Подросток убил двух правоохранителей в провинции Измир во время нападения на полицейский участок.

Видео дня

Об этом сообщило издание AP. Нападавший был арестован, мотив убийства устанавливается и расследуется.

"Вооруженный 16-летний ученик старшей школы напал на полицейский участок на западе Турции и из ружья убил двух полицейских. Еще двое правоохранителей и один гражданский получили ранения в результате нападения в округе Балчова провинции Измир", – сообщил губернатор Сулейман Эльбан.

По сообщениям местных СМИ, подростка, имя которого не разглашается, полиция задержала после того, как ему выстрелили в ногу.

"Сначала нападавший застрелил полицейского, который стоял на страже перед участком. Второй жертвой стал главный инспектор полиции, который погиб в последующем столкновении", – пояснил Эльбан.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что родителей нападавшего и двух его друзей задержали для допроса в рамках расследования.

Также на инцидент отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что виновник инцидента, 16-летний парень, был задержан. Его связи расследуются.

"Я выражаю соболезнования всей нашей полиции", – заявил Эрдоган.

Отмечается, что нападавший не имел предыдущих судимостей. Он жил на той же улице, где расположен участок полиции, во время нападения использовал помповое ружье, принадлежавшее его отцу.

Как сообщал OBOZ.UA, двое мужчин открыли огонь в автобусе на въезде в Иерусалим утром в понедельник, 8 сентября. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще десять человек получили ранения, пять из них в критическом состоянии. Солдат армии Израиля ликвидировал нападавших на месте происшествия.

7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что делает террористической группировке ХАМАС "последнее предупреждение" и пригрозил последствиями в случае отказа освободить заложников и завершить войну с Израилем. В ХАМАС ответили, что готовы "немедленно сесть за стол переговоров", и выдвинули собственные требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!