'Последнее предупреждение': Трамп обратился с угрозами к ХАМАС

В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп обратился с угрозами к террористам из ХАМАС. Американский лидер сделал им"последнее предупреждение".

Видео дня

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что все стороны стремятся к возвращению заложников домой и завершению войны. Ипредупредил о последствиях отказа принять его условия по этим вопросам.

"Израиль уже принял мои условия. Уже пришло время ХАМАСу сделать то же самое", – написал Трамп.

Президент США также предупредил террористов о возможных последствиях в случае отказа и подчеркнул, что это последнее предупреждение.

"Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет! Спасибо за внимание к этому вопросу", – резюмировал Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, чтоизраильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.

Что предшествовало

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план предстоящей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тель-Авиве сотни тысяч людей вышли на митинг с требованием прекращения огня в секторе Газа и заключения соглашения об освобождении заложников. Организаторы подсчитали, что в этом городе на митинг вышло около 300 тысяч человек, а по всей стране демонстрации провели более 2,5 миллиона израильтян. Они выступили против решения правительства расширить войну в секторе Газа вместо того, чтобы договориться о возвращении израильтян.

Накануне, 20 августа, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!