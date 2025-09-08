На въезде в Иерусалим произошла стрельба: четыре человека погибли, 15 ранены. Фото и видео

Двое террористов открыли огонь в автобусе на въезде в Иерусалим утром в понедельник, 8 сентября. В результате стрельбы четыре человека погибли, еще 20 человек получили ранения, пятеро из них в критическом состоянии. Солдат армии Израиля ликвидировал нападавших на месте происшествия.

Как сообщают израильские СМИ, теракт был совершен на перекрестке Рамот на севере Иерусалима около 10:10 утра (по местному времени и по Киеву). В сеть попали фото и видео с места ЧП.

Движение транспорта на перекрестке было перекрыто. Представитель полиции заявил, что инцидент еще не исчерпан.

Известно, что двое террористов сели в автобус, припаркованный на перекрестке Рамот, и открыли огонь.

Солдат на месте происшествия нейтрализовал террористов. На видео с места видно, как люди убегают в панике.

По данным спасателей, в результате теракта погибли четыре человека, передает The Times of Israel.

Служба неотложной помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что пять человек в тяжелом состоянии госпитализированы. Еще несколько человек получили легкие ранения.

