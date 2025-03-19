В Турции после задержания главного оппонента Эрдогана начались массовые протесты: власти заблокировали соцсети. Фото и видео

В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из главных оппозиционных лидеров Турции, считающегося главным соперником Эрдогана на предстоящих выборах. В среду, 19 марта, в его дом ворвалась полиция и задержала по подозрению в коррупции. Тысячи людей сразу же вышли на протесты.

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Об этом сообщают зарубежные СМИ, а в сети обнародовали соответствующие видео. Полиция жестко разгоняет демонстрантов, а власти заблокировали соцсети.

Самые масштабные протесты проходят в Стамбуле и Анкаре.

Митингующие выражают недовольство действиями властей, считая их ударом по демократии в стране. Среди участников демонстраций много студентов. Правоохранители применили силу для разгона митингующих, что привело к стычкам. ​

Так, в Стамбуле, игнорируя запрет публичных собраний, объявленный губернатором, на акцию протеста вышли сотни человек.

"Кто не скачет, тот Тайип", – с таким лозунгом жители Стамбула протестуют против задержания мэра города.

Протестующие собрались возле полицейского участка, где содержат заключенного Имамоглу. Полиция оцепила район вокруг участка и заблокировала дороги спецназовцами и водометами.

Правоохранители попытались разогнать митинг. Начались стычки с полицией. Протестующие прорвали полицейские баррикады.

Турецкие власти на фоне ареста Экрема Имамоглу ограничили доступ к популярным видеосервисам и соцсетям. Об этом сообщил проект NetBlocks.

"Подтверждено: текущие показатели говорят о том, что Турция ограничила доступ к ряду платформ и социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok", – информирует сервис на своей странице в X.

NetBlocks обнародовал графики, отображающие частоту сбоев. Судя по ним, блокировку подвергся и мессенджер Telegram.

Запрет на доступ к социальным ресурсам ввели крупнейшие в стране операторы страны - Turk Telekom со штаб-квартирой в Анкаре, базирующаяся в Стамбуле Turkcell и местное подразделение Vodafone.

Часть сервисов оказалась полностью недоступной.

На фоне политической нестабильности турецкая лира испытала значительное падение. Ее падение повлияло на фондовый рынок Турции. Об этом пишет Bloomberg.

Курс доллара США к турецкой валюте подскочил на 12%, достигнув отметки 41,1 лиры за доллар. Это привело к панике среди инвесторов и привело к массовой распродаже турецких активов. ​

Экономисты предупреждают о возможном росте инфляции и дальнейшем ухудшении экономической ситуации, если продолжится политическая нестабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 19 марта, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Он считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имаммоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. ​

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