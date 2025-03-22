Протесты в Турции после ареста соперника Эрдогана задержали более 340 человек. Фото

В Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу во время ночных протестов задержали более трехсот человек. Демонстрации прошли в более чем 10 городах, среди которых Анкара и Стамбул.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство внутренних дел Турции. Там отметили, что задержания были произведены, чтобы предотвратить "нарушение общественного порядка".

"Турецкие власти задержали 343 человека во время ночных протестов в нескольких городах против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу", – говорится в статье.

Также в заявлении министерства предостерегли, что власти не потерпят "хаос и провокации".

Напомним, ранее в Турции начались массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, являющегося главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах. Люди таким образом выражают недовольство действиями власти, считая их ударом по демократии в стране.

В частности, среди митингующих много студентов. Полиция применила силу для разгона турок, что привело к стычкам. ​

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации. Его обвиняют в коррупции и терроризме. Сообщалось, что приказы об арестах были изданы в рамках двух отдельных расследований, проведенных Главной прокуратурой Стамбула. Среди задержанных 100 человек – советник Имамоглу Мурат Онгун, директор компании Неджати Шахин и заместитель генерального секретаря IMM Махир Полат.

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