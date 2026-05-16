В Таиланде грузовой поезд столкнулся с автобусом: много погибших и раненых. Фото

В таиландском Бангкоке произошла смертельная авария, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, еще 32 получили ранения. На железнодорожном переезде грузовой поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщило агентство Reuters. Пламя охватило автобус и соседние транспортные средства вблизи станции Маккасан.

Последствия аварии в Бангкоке

По словам замминистра транспорта Таиланда Сирипонга Ангкасакулкиата, автобус остановился на путях на красный свет, что помешало закрытию шлагбаумов.

"Восемь человек погибли и 32 получили ранения, раненые проходят лечение в различных больницах. Все восемь погибших были в автобусе", – сказал он.

Чиновник добавил, что грузовой поезд, перевозивший контейнеры, не смог вовремя остановиться, чтобы избежать столкновения с автобусом. По словам очевидцев, поезд врезался в автобус и потянул за собой несколько других транспортных средств, которые находились рядом, по железнодорожным путям.

"Автобус застрял на красном свете, поэтому не мог двигаться. Автомобили также были заблокированы и не могли двигаться вперед. Пожар вспыхнул сразу... Если бы это был обычный рабочий день, повреждения были бы гораздо больше", – кажен один из очевидцев Вантонг Кокпхо.

По официальной информации, огонь удалось локализовать и спасатели начали поисково-спасательные работы. В то же время Всемирная организация здравоохранения отмечает, что дороги Таиланда являются одними из самых смертоносных в мире из-за слабого соблюдения стандартов безопасности.

