В Швейцарии произошел пожар в автобусе: погибли шесть человек, есть пострадавшие

В центре города Керцерс в кантоне Фрибур вечером 10 марта загорелся почтовый автобус, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек. Еще пять человек – четверо пассажиров и спасатель – получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители рассматривают версию умышленного поджога.

Видео дня

Об этом сообщает швейцарская государственная телерадиокомпания RTS. Инцидент произошел недалеко от столицы страны – города Берн.

Пожар вспыхнул вечером во вторник в центре Керцерса. Огонь быстро охватил автобус, что привело к многочисленным жертвам. На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

Известно, что трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. Сначала причины возгорания оставались неизвестными, однако впоследствии следователи начали склоняться к версии человеческого фактора.

Представитель полиции Фредерик Папо заявил, что свидетельства очевидцев указывают на возможный умышленный поджог. Есть признаки того, что один человек мог сознательно вызвать возгорание. В то же время следователи отмечают, что оснований говорить о террористическом акте пока нет.

Правоохранители планируют установить точную хронологию событий благодаря допросам пассажиров автобуса, в частности тех, кто получил ранения. На трагедию также отреагировал президент Швейцарии Ги Пармелен. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что обстоятельства трагедии еще выясняются, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым и поблагодарил спасателей за их работу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в швейцарском курортном городке Кран-Монтана загорелся мемориал, установленный в память о жертвах смертельного пожара в баре Le Constellation. Инцидент произошел утром 8 февраля, жертв нет, однако часть памятных вещей повреждена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!