В Катаре разбился военный вертолет: 6 человек погибли

Над территориальными водами Персидского залива вблизи Катара разбился военный вертолет армии страны. Все семеро пассажиров, вклчюно с тремя гражданами Турции, которые находились на борту, погибли.

Видео дня

Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на Министерства обороны Катара и Турции. По их данным, вертолет разбился из-за технической неисправности во время "обычного выполнения служебных обязанностей".

Что известно

По информации вещателя, четверо из погибших были действующими военнослужащими катарских вооруженных сил, один был из вооруженных сил Турции, а еще двое бортмеханиками.

По данным Министерства обороны Катара, погибших идентифицировали как пилота капитана Мубарака аль-Марри, сержанта Фахада аль-Хаярина, капрала Мухаммеда Махера и капитана Саида Самеха (все из вооруженных сил Катара); майора Синана Тастекина (вооруженные силы Турции) и бортмехаников Сулеймана Карамана и Исмаила Джана.

В Минобороны Турции добавили, что один из солдат и двое сотрудников турецкого оборонного концерна Aselsan погибли из-за авиакатастрофы, добавив, что вертолет разбился из-за технической проблемы во время учебного полета. Катарские власти инициировали расследование для выяснения причины аварии. Сейчас официальная версия – техническая неисправность.

Напомним, ранее в ночь на среду, 25 февраля, в Турции разбился истребитель F-16, его пилот погиб. Борт вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире, после чего с пилотом была потеряна радиосвязь, а командование не получило данных о местонахождении машины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!