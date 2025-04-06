В Мьянме ураган разрушил палаточный городок для пострадавших от землетрясения: количество погибших и раненых выросло

В Мьянме количество жертв смертоносного землетрясения достигло 3471 человека, еще 4671 получил ранения, а 214 числятся пропавшими без вести. Экстремальная погода продолжается, и в субботу вечером в городе Мандалай сильный ураган повредил палаточных городок для потерпевших.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло еще 28 марта. Как передает France 24, особенно сильно зацепило город Сагайн (недалеко от него располагался эпицентр земных толчков), а также Мандалай – второй по величине городе Мьянмы с населением более 1,7 миллиона человек.

Огромное количество людей потеряли свои дома либо не могут проживать в жилищах в аварийном состоянии, поэтому граждане полагаются на палаточные городки.

В субботу, 5 марта, сильный ураганный ветер и ливень около 45 минут не утихали над палаточными городками Мандалая.

По данным Программы развития ООН, вещи потерпевших, а также сами люди полностью промокли из-за нехватки брезента.

Существуют также опасения, что разрушенные здания осядут, что усложнит работу по извлечению тел.

В воскресение также продолжились дожди, но не такие сильные. Синоптики ожидали, что дневная температура после этого повысится до +37 градусов.

"Погода очень экстремальная", – сказал представитель ООН Тун Тун. Он предупредил, что ливни и палящая жара повышают риск вспышек заболеваний в лагерях на открытом воздухе, где пострадавшие проживают как во временном убежище.

Глава гуманитарной помощи ООН Том Флетчер заявил в видео, снятом в Мандалае в воскресенье, что срочно необходимы продовольствие, вода и ремонт электроснабжения.

Как писал OBOZ.UA, 2 апреля в Мьянме военная хунта объявила о временном прекращении огня в гражданской войне из-за мощного землетрясения. Страна находится в состоянии гражданской войны уже четыре года.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта и привело к очень серьезным разрушениям. Целые районы остались без электричества и связи, подземные толчки разрушили постройки, храмы и мосты.

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