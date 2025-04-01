Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек: разбор завалов продолжается. Фото и видео

В Мьянме продолжаются спасательные работы после разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, которое стало самым мощным в стране за последнее столетие. Число погибших уже превысило 2,7 тысячи человек, а пострадавших насчитывается более 4,5 тысяч.

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По словам лидера хунты Мин Аунг Хлайна, эта цифра может возрасти до 3 тысяч. Об этом сообщает Reuters.

Стихия разрушила не только современные постройки, но и древние пагоды. В регионе Мандалай обрушение дошкольного учреждения привело к гибели 50 детей и двух учителей. Группы помощи сообщают об острой нехватке жилья, продовольствия, чистой воды и медикаментов. Люди, пережившие землетрясение, боятся повторных толчков и ночуют под открытым небом.

"В наиболее пострадавших районах... общины тяжело удовлетворяют свои основные потребности, такие как доступ к чистой воде и санитарии, тогда как аварийно-спасательные бригады неустанно работают над поиском выживших и предоставлением жизненно важной помощи", – говорится в сообщении Управления ООН по координации.

Гражданская война в стране значительно усложняет оказание помощи. Amnesty International призывает военную хунту разрешить гуманитарным организациям работать во всех пострадавших районах. В то же время некоторые повстанческие группировки обвиняют хунту в том, что они продолжают наносить авиаудары даже после трагедии.

Землетрясение также ощущалось в соседнем Таиланде. В столице страны, Бангкоке, спасатели до сих пор разбирают завалы разрушенного небоскреба. По официальным данным, погибли 20 человек, 74 остаются под завалами. Эксперты обнаружили шесть человеческих силуэтов, но признаков жизни пока нет.

Сегодня по всей Мьянме прошла минута молчания в память о погибших. В Мандалае люди в полдень прекратили работу, чтобы почтить жертвы трагедии. Военная хунта объявила национальный траур до воскресенья.

Напомним, накануне, 28 марта, Мьянму и Таиланд потрясли мощные землетрясения. Они привели к значительным разрушениям: небоскребы складывались, как карточные дома. Люди в панике пытались скрыться.

В Бангкоке из-за землетрясения объявили чрезвычайное положение. Местные власти сообщали о том, что под завалами разрушенных построек могут оставаться десятки человек.

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