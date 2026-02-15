В США застрелили 21-летнюю беженку из Украины: кого подозревают в совершении преступления. Фото

В Соединенных Штатах Америки 14 февраля была убита украинская беженка Екатерина Товмаш. Это произошло в штате Северная Каролина в доме в городе Васс, где жила 21-летняя девушка, а подозреваемым является ее бывший парень 25-летний Калеб Гайден Фосно.

Чтобы совершить преступление, он проехал семь часов из штата Огайо. Об этом в Instagram сообщил брат Екатерины Михаил.

По его словам, Фосно также застрелил парня Екатерины. В сети писали, что второй погибший – 28-летний Мэтью Уэйд из Миссисипи, который служил в армии США.

"Около 7 утра ее бывший парень, который проехал семь часов из Огайо, ворвался в ее квартиру, где она присматривала за нашими младшими братьями и сестрами. Он заставил одного из них разбудить ее, а затем застрелил ее в постели, лишив ее жизни. Он также застрелил ее парня, который спал рядом с ней", – написал Михаил.

Он подчеркнул: это уже второй случай за последний год, когда украинская беженка в Северной Каролине была убита мужчиной. Напомним, что в прошлом году в городе Шарлотт афроамериканец Декарлос Браун-младший убил 23-летнюю Ирину Заруцкую, ударив ее ножом в шею.

Как пишет WRAL News, Калеб Гайден Фосно сбежал до прибытия правоохранителей в район Вудлейк. Впоследствии он был задержан в Кошоктоне, штат Огайо, что примерно в семи часах езды от Северной Каролины.

Фосно был обвинен во взломе и проникновении в жилье, а также в двух убийствах, связанных с этой стрельбой.

Как сообщал OBOZ.UA, в США федеральное большое жюри присяжных выдвинуло обвинения против 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в смертельном нападении на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде в Шарлотте. Мужчине грозит смертная казнь.

