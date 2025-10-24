Предъявлено обвинение: в США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь – СМИ

В США федеральное большое жюри присяжных выдвинуло обвинения против 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, подозреваемого в смертельном нападении на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде в Шарлотте. Мужчине грозит смертная казнь.

Об этом пишет NBCNEWS. По данным Окружного суда США по Западному округу Северной Каролины, Брауну предъявлено обвинение в насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, повлекшее смерть человека.

Большое жюри присяжных установило, что нападение было преднамеренным: 22 августа Браун трижды ударил Заруцкую ножом в поезде LYNX синей линии, после чего скрылся с места преступления. Женщина скончалась на месте.

Семья Заруцкой выразила удовлетворение обвинительным заключением и надежду на быстрое правосудие. Адвокаты подозреваемого пока комментариев не предоставляют.

По словам родственников, Ирина недавно переехала в США из Украины, спасаясь от войны с Россией. Она жила с партнером, посещала колледж для улучшения английского, работала в доме престарелых и пиццерии, а также помогала местным животным.

Смерть Заруцкой привлекла внимание всей страны и вызвала критику политиков. Генеральный прокурор Северной Каролины Пэм Бонди заявила, что трагедия стала "результатом провальной политики в борьбе с преступностью".

Судебные материалы свидетельствуют, что Браун имеет длительную криминальную историю, включая тяжкие ограбления с применением опасного оружия, и отсидел пять лет в тюрьме.

3 октября губернатор Северной Каролины Джош Стейн подписал так называемый "закон Ирины", который обязывает суды уделять особое внимание лицам, которые могут представлять высокий риск насилия, при определении размера залога.

"Мы можем и должны сделать больше для безопасности людей", – отметил он.

Что предшествовало

22 августа 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая выехала в США, спасаясь от войны, нашли мертвой на трамвайной станции South End в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). По данным полиции, на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, только констатировали смерть.

Через определенный период после обнаружения тела украинки правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Декарлоса Брауна. Известно, что он неоднократно имел проблемы с законом.

В январе 2025 года Брауна арестовали за неправомерное использование системы 911. Согласно судебным документам, он позвонил в экстренную службу из больницы Нованта и заявил, что кто-то дал ему "искусственное вещество", которое контролировало его способность есть, ходить и говорить.

Позже ему предъявили уголовное обвинение, однако судья Тереза Стоукс позволила мужчине освободиться из тюрьмы без каких-либо выплат под письменное обязательство явиться в суд.

Сейчас мотив убийства не понятен и не установлен. Американец и украинка не были знакомы.

На ужасную трагедию отреагировал и президент США Дональд Трамп. Один из журналистов заговорил об убийстве Ирины Заруцкой, на что американский лидер ответил: "Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?".

Политику сообщили, что инцидент произошел еще в августе, но видео преступления стало доступно лишь недавно. Трамп заявил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

