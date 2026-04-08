В США задержали украинца, который перевозил 45 кг метамфетамина на $3,6 млн: что известно. Фото

В понедельник, 6 апреля, вблизи американского Блумингтона, штат Иллинойс, полиция арестовала 25-летнего украинца Ивана Кучука. Его обвинили в контрабанде наркотиков в крупных размерах.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полицейского департамента штата Иллинойс. В машине нарушителяобнаружили около 45 кг пакетов с метамфетамином.

Что известно

Как информируют американские правоохранители, общий вес находки составил примерно 99,7 фунта(около 45 кг), а на "черном рынке" она оценивается в 3,6 миллиона долларов.

Установлено, что Кучук проживает в штате Висконсин. В машине находился только он сам, и не оказывал сопротивления полиции во время задержания. Сейчас его он он под стражей в тюрьме округа Маклин.

Прокуратура уже подготовила обвинение по статье о торговле метамфетамином. Законодательство штата Иллинойс квалифицирует это как самое тяжкое преступление класса X.

Согласно процессуальным нормам, предъявленное обвинение не является доказательством вины, и задержанный считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!