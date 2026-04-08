В Украине наркотики 'маскировали' под детские конфеты и молодежные гаджеты: в Нацполиции рассказали о разоблачении схемы. Фото

В Украине правоохранители разоблачили масштабную схему поставки наркотиков, которые маскировали под детские сладости и популярные гаджеты. Запрещенные вещества попадали в страну из Европейского Союза и распространялись через интернет.

Видео дня

В результате спецоперации ликвидирована наркогруппировка и изъята продукция на миллионы гривен. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции и начальник криминальной полиции Украины Андрей Небытов.

Подразделения по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями перекрыли канал транснационального наркотрафика из стран ЕС в Украину. По данным правоохранителей, организованная группа занималась распространением так называемых "вейп-наркотиков" и ежемесячно получала прибыль на уровне около 10 миллионов гривен.

Схема предусматривала маскировку наркотических веществ под обычные продукты. В частности, экстракт каннабиса переправляли в Украину под видом пищевых товаров, в частности меда, поскольку по внешнему виду вещество напоминает этот продукт.

После этого наркотик заправляли в электронные устройства для курения – pod-системы, которые реализовывали через онлайн-магазины. Таким образом запрещенные вещества распространялись под видом популярных среди молодежи товаров.

Кроме этого, правоохранители обнаружили наркотики в виде желейных конфет. В частности, изъято килограммы желейных мишек с содержанием наркотических веществ, которые могли быть ориентированы даже на несовершеннолетних.

Небытов отметил, что подобные схемы особенно опасны, поскольку наркотики становятся "невидимыми" для окружающих и могут легко попадать в молодежную среду, маскируясь под привычные вещи.

В результате спецоперации, проведенной в четырех регионах Украины и столице, задержан организатор преступной группы. Ему и еще четырем участникам уже сообщено о подозрении. Также правоохранители изъяли наркопродукцию на сумму более 17 миллионов гривен.

"Такая наркосхема – не первая и не последняя на территории нашего государства. Видим, работаем. Будут еще результаты", – добавил Небытов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!