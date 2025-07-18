В США в полицейском учебном центре прогремел мощный взрыв: есть погибшие. Фото

На востоке Лос-Анджелеса (США) в учебном центре "Бискайлуз" из-за взрыва погибли трое помощников шерифа, еще один получил ранения. Инцидент произошел незадолго до 7:30 утра по местному времени в пятницу, 18 июля.

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Как передает Los Angeles Times, учебный полигон для сотрудников полиции находится на Истерн-авеню, всего в нескольких километрах от мэрии. Там размещаются специальное бюро Департамента шерифа округа Лос-Анджелес (LASD) и группа по борьбе с поджогами, включая команду саперов.

Погибшие были сотрудниками LASD. Окончательная причина пока не подтверждена, однако, по предварительным данным, полиция вывозила неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный недавно после вызова по тревоге, и он мог сдетонировать.

После трагического инцидента на место происшествия прибыл саперный отряд полиции, а также специалисты ФБР, чтобы обезвредить другие потенциальные взрывчатые вещества. В небе заметили вертолет, а прилегающая территория была эвакуирована.

Очевидцы рассказали СМИ, что слышали оглушительный грохот, звон бьющегося стекла и крики, доносившийся со стороны парковки, где саперы держат свои автомобили.

Правоохранители накрыли место ЧП большим брезентом, примерно в 25 метрах от объекта взрывная волна выбила стекла внедорожника.

"Я с разбитым сердцем узнала об ужасной трагедии... Внимательно слежу за развитием событий, чтобы узнать больше о произошедшем и состоянии пострадавших. Мое сердце скорбит, и мои мысли с отважными мужчинами и женщинами управления шерифа в это тяжелое время. Я поддерживаю их и их семьи в предстоящие часы и дни", – отреагировала глава управления округа Лос-Анджелес Кэтрин Баргер.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом Гэвин Ньюсом сообщил, что его проинформировали о взрыве. Калифорнийское управление по чрезвычайным ситуациям "внимательно следит за ситуацией и предложило полную государственную помощь".

Известно, что учебный центр "Бискайлуз" использовался для подготовки помощников шерифа с 1946 по 1984 год, после чего был закрыт из-за нехватки места. Его отремонтировали и вновь открыли в 2017-м.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце в Фолл-Ривер (штат Массачусетс), произошел пожар в доме престарелых Gabriel House, в результате чего погибли девять людей. Возгорание началось вечером, а потушить огонь удалось только утром.

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