В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

В Фолл-Ривер, штат Массачусетс (США) произошел пожар в доме престарелых Gabriel House. Возгорание началось вечером в воскресенье, 13 июля, потушить огонь удалось только утром в понедельник. Девять человек погибли, имена двух из них – 70-летней женщины и 77-летнего мужчины – пока не названы.

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Об этом сообщает CNN. Около 30 жильцов дома, в том числе один в критическом состоянии, были спасены. Их доставили каретами скорой помощи в ближайшие больницы.

"Было много жертв, которые высунулись из окон, кричали и умоляли о помощи, чтобы их спасли", – рассказал журналистам начальник пожарной охраны Джеффри Бейкон.

Из-за густого дыма было невозможно добраться до выходной двери, рассказала одна из жительниц дома. Она отметила, что не могла дышать.

"Я думала, что умерла. Я думала, что встречусь со своим создателем", – рассказала еще одна женщина, которую вытащили из окна ее ванной комнаты.

Начальник пожарной охраны сообщил, что пятеро спасателей были эвакуированы с места происшествия с "преимущественно незначительными ранениями" и уже отпущены домой.

Он рассказал, что более 50 пожарных, в том числе 30, которые не были на службе, присоединились к спасательным работам после того, как автоматическая система сигнализации вызвала экстренную помощь. По его словам, каждый полицейский города также был там, все спасали жильцов и персонал дома. Многие из людей внутри были без сознания или не могли ходить, поэтому понадобилось много времени, чтобы вытащить их из дома.

Расследование причин пожара продолжается, но "на данный момент причина не выглядит подозрительной", заявил окружной прокурор.

Это помещение эксплуатируется с 1999 года. По данным Департамента пожарной службы, на момент пожара в трехэтажном здании проживало около 70 жильцов.

Как сообщал OBOZ.UA, уже неделю продолжаются лесные пожары в Аризоне, США. Была объявлена эвакуация из Национального парка Гранд-Каньон, доступ туристам в парк заблокирован. По последним данным, пожар в Гранд-Каньоне "увеличился более чем в 10 раз менее чем за 24 часа".

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