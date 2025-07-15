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В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

София Закревская
Новости. Мир
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В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

В Фолл-Ривер, штат Массачусетс (США) произошел пожар в доме престарелых Gabriel House. Возгорание началось вечером в воскресенье, 13 июля, потушить огонь удалось только утром в понедельник. Девять человек погибли, имена двух из них – 70-летней женщины и 77-летнего мужчины – пока не названы.

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Об этом сообщает CNN. Около 30 жильцов дома, в том числе один в критическом состоянии, были спасены. Их доставили каретами скорой помощи в ближайшие больницы.

"Было много жертв, которые высунулись из окон, кричали и умоляли о помощи, чтобы их спасли", – рассказал журналистам начальник пожарной охраны Джеффри Бейкон.

В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

Из-за густого дыма было невозможно добраться до выходной двери, рассказала одна из жительниц дома. Она отметила, что не могла дышать.

"Я думала, что умерла. Я думала, что встречусь со своим создателем", – рассказала еще одна женщина, которую вытащили из окна ее ванной комнаты.

Начальник пожарной охраны сообщил, что пятеро спасателей были эвакуированы с места происшествия с "преимущественно незначительными ранениями" и уже отпущены домой.

Он рассказал, что более 50 пожарных, в том числе 30, которые не были на службе, присоединились к спасательным работам после того, как автоматическая система сигнализации вызвала экстренную помощь. По его словам, каждый полицейский города также был там, все спасали жильцов и персонал дома. Многие из людей внутри были без сознания или не могли ходить, поэтому понадобилось много времени, чтобы вытащить их из дома.

В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

Расследование причин пожара продолжается, но "на данный момент причина не выглядит подозрительной", заявил окружной прокурор.

Это помещение эксплуатируется с 1999 года. По данным Департамента пожарной службы, на момент пожара в трехэтажном здании проживало около 70 жильцов.

В США горел дом для пожилых людей: 9 человек погибли, около 30 госпитализированы. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, уже неделю продолжаются лесные пожары в Аризоне, США. Была объявлена эвакуация из Национального парка Гранд-Каньон, доступ туристам в парк заблокирован. По последним данным, пожар в Гранд-Каньоне "увеличился более чем в 10 раз менее чем за 24 часа".

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