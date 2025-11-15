В США успешно испытали ядерную бомбу без боезаряда: подробности

В США провели испытания термоядерной бомбы B61-12, но без использования ядерного боевого заряда. Запуск бомбы осуществил истребитель F-35A.

Бомбу протестировали на испытательном полигоне Тонопа в штате Невада при поддержке авиастроительной базы Хилл. Об этом сообщает Сандийская национальная лаборатория Министерства энергетики США.

Подробности испытаний бомбы

Испытания были проведены 19–21 августа, однако сообщили о них только сейчас. В США отмечают, что испытания дали положительные результаты: инертные блоки ядерной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолётом F-35A, что стало важной вехой в оценке эффективности этого оружия.

В конце 2024 года Администрация по национальной ядерной безопасности США завершила многолетнюю программу продления срока службы B61-12, продлив срок службы бомбы как минимум на 20 лет. Августовские испытания были единственными летными испытаниями резервных образцов B61-12 совместных испытательных узлов на самолете F-35, подтверждающими комплексную надежность самолета, экипажей и системы вооружения во время миссий.

Роль F-35 в запуске бомбы

В Сандийской национальной лаборатории заявили, что это было не единственное значимое событие, произошедшее в ходе испытаний. Серия также включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на самолёте F-35 перед её выпуском. Это подтвердило экологические требования B61-12 в реальных условиях.

"Эти лётные испытания резервного самолёта B61-12 F-35A и лётные испытания с захватом стали кульминацией колоссального объёма планирования и усилий всех участников проекта не только в Sandia, но и во многих других агентствах", – заявил руководитель программы наблюдения за B61-12 и B61-13 в Sandia Джеффри Бойд.

Также он добавил, что эти лётные испытания резервного самолёта B61-12 представляют собой завершение наибольшего объёма лётных испытаний B61-12 за год и наибольшего в данном году в обозримом будущем.

Руководитель испытательного полигона в Тонопе Брайан Эдкинс, курировавший испытания на полигоне, отметил, что в дни испытаний всегда требуется адаптировать план испытаний и вносить необходимые коррективы для их безопасного проведения. По его словам, благодаря четкой координации всей команды испытателей удалось успешно провести два дня испытаний и оценить три испытательных объекта.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал США страной "номер один" в мире по ядерному потенциалу. Он также анонсировал испытания ядерного оружия: они должны состояться "довольно скоро".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал планы относительно ядерных испытаний США. По словам чиновника, Белый дом хочет убедиться, что межконтинентальные ракеты до сих пор стабильно функционируют.