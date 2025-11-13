'Должны убедиться, что системы работают': Рубио прокомментировал планы по ядерным испытаниям США

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к проведению ядерных испытаний. Белый дом хочет убедиться, что межконтинентальные ракеты до сих пор стабильно функционируют.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по результатам министерского заседания G7 в Канаде. Он заявил, что вооруженные системы должны быть надежными.

"Обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включая системы доставки, соответствует тому, что делают другие страны мира. Мы должны убедиться, что эти системы работают и являются надежными", – сказал чиновник.

Китай увеличивает количество ядерного оружия

Также Рубио прокомментировал увеличение количества ядерных ракет у Китая. По его словам, вопрос наращивания стратегического ракетного потенциала Поднебесной, уже давно вызывает беспокойство у США и стран-союзниц.

"Я имею ввиду, что китайцы осуществляют самое быстрое военное наращивание в истории человечества, и часть этого – расширение их ядерного потенциала. Поэтому, очевидно, мы следим за этим, и я думаю, что все этим обеспокоены", – подчеркнул госсекретарь США.

Однако ядерная программа Пекина не обсуждалась ни на одной из министерских встреч стран "большой семерки", доав он.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний, заявив, что испытания ядерного арсенала страны является ключевой частью нацбезопасности. При этом он не уточнил, какие именно тесты приказал выполнить глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай за последние пять лет осуществил масштабное расширение объектов, напрямую связанных с производством ядерных ракет. Более 60% из 136 объектов, связанных с производством ракет показали признаки расширения.

