"Мы номер один": Трамп похвастался, что США уже "довольно скоро" проведут ядерные испытания

Президент США Дональд Трамп назвал США страной "номер один" в мире по ядерному потенциалу. Он также анонсировал испытания ядерного оружия: они должны состояться "довольно скоро".

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами, комментарий обнародовал Белый дом. При этом намерения проводить ядерные испытания не мешают президенту США заявлять о необходимости денуклеаризации.

Что сказал Трамп

Журналисты на борту президентского самолета Air Force One поинтересовались у Трампа, планирует ли он проводить какие-то встречи из-за опасений, связанных с ядерными испытаниями. На это президент США ответил анонсом проведения таких испытаний в Штатах.

"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других", – заявил Трамп.

Президент США не упустил возможности напомнить, что именно возглавляемое им государство имеет самый большой ядерный арсенал. Вспомнил Трамп также о том, что на втором месте по количеству ядерных боеголовок остается Россия, третье, пока со значительным отставанием, занимает Китай.

В то же время Трамп убежден, что Пекин упорно работает, чтобы догнать Вашингтон – и может сравнять или даже превзойти американский ядерный потенциал уже через 4-5 лет.

При этом Трамп, который собирается провести ядерные испытания, продолжает говорить о необходимости ядерного разоружения.

"Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, прежде всего тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью", – отметил президент США.

Когда у главы Белого дома поинтересовались, когда могут состояться анонсированные им ядерные испытания, он заявил, что произойдет это "довольно скоро". И снова повторил тезис о "лидерстве" Штатов среди ядерных держав и необходимости денуклеаризации.

"Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят через четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризироваться", – резюмировал Трамп.

На вопрос о том, планируется ли во время испытаний взрыв ядерной боеголовки, президент США предпочел не отвечать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал планы относительно ядерных испытаний США. По словам чиновника, Белый дом хочет убедиться, что межконтинентальные ракеты до сих пор стабильно функционируют.

Рубио добавил, что "обещание Трампа возобновить испытания ядерного потенциала, включая системы доставки, соответствует тому, что делают другие страны мира".