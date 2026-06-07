В США произошла стрельба на музыкальном фестивале: много раненых. Видео

В США произошла стрельба на музыкальном фестивале в штате Огайо. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

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Полиция разыскивает двух подозреваемых. Об этом сообщает CNN.

Что известно

Массовая стрельба произошла на фестивале "Old West End", который проходил в городе Толидо (штат Огайо).

Как сообщил мэр города Уэйд Капшукевич, по меньшей мере 12 человек в возрасте от 14 до 61 года получили огнестрельные ранения. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

По предварительной версии, стрелков было двое и они "вероятно, стреляли друг в друга". Ни один из них на момент публикации не был задержан, заявил журналистам заместитель начальника полиции Толидо Джо Хеффернан.

Правоохранители также не дали ответа на вопрос, имеют ли они уже конкретных подозреваемых. Полицейские сейчас изучают видео с места событий и призвали очевидцев делиться отснятыми кадрами, чтобы ускорить поиск и задержание стрелков.

После стрельбы место происшествия окружили полицейские силы.

Свидетели событий говорят, что слышали по меньшей мере десять выстрелов. Когда прозвучали первые из них, среди посетителей фестиваля вспыхнула паника, они пытались спрятаться от выстрелов за лотками с едой и гольф-карами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце семь человек погибли в результате стрельбы в США. Причиной шутинга стала семейная ссора, вышедшая из-под контроля.

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